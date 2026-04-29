大型連休の期間中に車で安全に出かけてもらおうと、日本自動車連盟＝JAF三重支部によるマイカーの無料点検が28日、三重県亀山市のドライブインで行われました。

この日はJAFの担当者や関係機関の整備士・職員らが啓発活動を行い、整備士がエンジンオイルの量やタイヤの溝の深さなど、8項目にわたる点検を無料で行いました。

JAF三重支部によりますと、例年大型連休中は、通常の時期に比べて2割から3割ほど出動件数が増加し、その要因としてタイヤのパンクやバースト、バッテリー上がりが多く、このようなトラブルを未然に防ぐため、日常から出発前にタイヤの空気圧やエンジンルームの点検を行い、安全確保に努めてほしいとしています。

訪れたドライバーは「愛知から和歌山へ帰る途中です。行って帰る前には必ず空気圧は点検するようにしています。不安要素を取り除くような感じで。」などと話していました。

日本自動車連盟三重支部・セーフティーアドバイザーの勝井準也さんは「夏場になると電力を使う機会が多くなるのでバッテリーの寿命が短くなる。高速道路を走ると思いますので、タイヤのパンクやバーストに備えて空気圧の調整を」と呼びかけていました。