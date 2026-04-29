【発達障害】娘のささいな行動がきっかけでADHDを疑い始める母親!?小学校の忘れ物が多すぎる娘にブチギレる【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
早乃あかり(@akari238ffm)さんはブログで『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』という作品を連載。本作はご自身の子育ての実体験をもとに描かれ、娘の特性から「ADHDなのでは？」と疑い始めたという。今回は過去にウォーカープラスでお届けした2作品を紹介するとともに、作者に娘のことをADHDだと疑い始めた理由についても話を聞いた。
長女のサユミを育てていて、「ほかの子となんか違う気がする」という違和感を感じていた母親の早乃あかりさん。ある日家族でファミレスへ行くと、サユミはゲーム中にテーブルの下に潜り込んでしまう。早乃あかりさんが注意をすると、「なんか落ち着かないんだよ」と言うサユミ。
そのことに違和感を感じた早乃あかりさんは、以前弟のリクの発達検査で「発達障害は脳のかたよりです。自分でうまくコントロールできないんです」という検査員の言葉を思い出す。小学校では勉強も運動もよくできるサユミだが、「もしかして」という言葉が早乃あかりさんの頭をよぎるのであった…。
早乃あかりさんにADHDだと疑い始めたのは、サユミちゃんの不注意が多いことが理由なのか伺うと、「私はずっと『発達障害のある子は勉強ができないのでは？』と誤解していました。しかし調べていくうちに、成績とは関係なく発達障害がある場合もあると知り、考えが変わりました。さらに、サユミの不注意の多さや、乳幼児期にとても多動だったことを思い出し、『もしかして…』と疑うようになりました」と当時の心境なども交えて語ってくれた。
■娘のある行動に困惑をする母親だが…!?
早乃あかりさんはサユミが高学年のとき、本気でADHDだと疑い始めたという。弟のリクがインフルエンザで学校を休むことになり、サユミにリクの連絡帳を届けてもらうことをお願いした。忘れないようにサユミのランドセルにリクの連絡帳を入れたが、その後学校から帰って来たサユミのランドセルを開けると、朝のままのリクの連絡帳が入っていた。
わかりやすくランドセルに入れたのに、届けるのを忘れたサユミに対して、本気で困惑した早乃あかりさん。その後も書き初め大会の日に習字セットを忘れるなど、早乃あかりさんはサユミの忘れ物の多さにブチギレてしまう…。
本作ではADHD疑惑のある娘と、ASDの息子の子育ての様子がリアル＆コミカルに描かれている。早乃あかりさんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある方はぜひ一度読んでみて！
取材協力：早乃あかり(@akari238ffm)
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