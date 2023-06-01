坂本花織、引退後初のバラエティ番組出演 ダイアン・津田篤宏に華麗なツッコミも
3月に現役を引退したフィギュアスケーター・坂本花織（26）が、29日放送の日本テレビ系『センビキ 答えは線を引くだけです』（後7：00）に出演する。放送に先駆け取材会が行われ、収録の感想を語った。
【番組カット】デカ鉛筆で線を引く津田篤宏＆せいや
同番組は「線を引くだけですべて答えられる 」をコンセプトにしたクイズバラエティー。坂本にとって今回は、引退してから初となるバラエティ番組で、自身初のクイズ番組でもある。3月に開催された世界選手権で4度目の優勝を果たし、有終の美を飾った坂本だが、世界選手権への出場権を手に入れる前に同番組の出演が決まっていたという。「バラエティ番組の経験は片手以内」とするも、「自分はどれで活躍できるか楽しみにしていました」と笑顔を見せた。
収録を終えると「問題を解いていくたびに頭が活性化されてきて、後半の方は冴えてきた」と手応えを感じた様子。同番組の出演者であるダイアン・津田篤宏から「バラエティ慣れしてるのかなと思うくらい大活躍でした」、超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）・辻野かなみから「線を引いている時のステップがきれいだった」と絶賛された。
今後の活動について問われると、津田が「女優さんはどうですか？スケート刑事とか」と提案したが、坂本は「それスベってません？」と華麗なツッコミを披露。会場の笑いを誘った。
【番組カット】デカ鉛筆で線を引く津田篤宏＆せいや
同番組は「線を引くだけですべて答えられる 」をコンセプトにしたクイズバラエティー。坂本にとって今回は、引退してから初となるバラエティ番組で、自身初のクイズ番組でもある。3月に開催された世界選手権で4度目の優勝を果たし、有終の美を飾った坂本だが、世界選手権への出場権を手に入れる前に同番組の出演が決まっていたという。「バラエティ番組の経験は片手以内」とするも、「自分はどれで活躍できるか楽しみにしていました」と笑顔を見せた。
今後の活動について問われると、津田が「女優さんはどうですか？スケート刑事とか」と提案したが、坂本は「それスベってません？」と華麗なツッコミを披露。会場の笑いを誘った。