マウスコンピューター、メーカー整備・保証付きリユースパソコンを直営店舗で販売開始
マウスコンピューターは4月28日、修理工場で検査・整備を実施し、品質を確認したリユースパソコン「マウス整備済パソコン」を直営店舗にて4月29日より販売開始すると発表した。
○「マウス整備済パソコン」の概要
マウス整備済パソコンは、埼玉県春日部市にある修理工場で、1台ごとに検査・整備を実施したもの。
動作確認から内部クリーニング、データ消去、OS再インストールまで行い、1年間のメーカー保証を付帯したうえで提供する。
また、パソコンの外観状態を4段階のランクで明示し、直営店舗で実機を確認のうえ、購入可能。
「マウス整備済パソコン」の一例
○SDGsの取り組みの一環
近年、新品パソコンの価格高騰により、安価でありながら信頼できるメーカー認定中古製品へのニーズが高まっている。
同社はこうしたニーズを受け、製品の再利用を通じた資源の有効活用を推進し、サーキュラーエコノミーの実現を目指すSDGsの取り組みの一環として、同取り組みを開始したという。
○「マウス整備済パソコン」の概要
マウス整備済パソコンは、埼玉県春日部市にある修理工場で、1台ごとに検査・整備を実施したもの。
動作確認から内部クリーニング、データ消去、OS再インストールまで行い、1年間のメーカー保証を付帯したうえで提供する。
「マウス整備済パソコン」の一例
○SDGsの取り組みの一環
近年、新品パソコンの価格高騰により、安価でありながら信頼できるメーカー認定中古製品へのニーズが高まっている。
同社はこうしたニーズを受け、製品の再利用を通じた資源の有効活用を推進し、サーキュラーエコノミーの実現を目指すSDGsの取り組みの一環として、同取り組みを開始したという。