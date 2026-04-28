【ホテルニューオータニ】GWの都内おでかけに！　3万輪の赤薔薇が咲く秘密の庭園「Red Rose Garden」を限定公開

ホテルニューオータニ（東京）は4月25日〜5月31日の期間、約30種3万輪の赤薔薇が咲き誇るホテル内の屋上庭園「Red Rose Garden」を、一部のゲストを対象に限定公開する「Red Rose Garden Special Month（レッドローズガーデンスペシャルマンス）」を開催しています。

詳細を見る：https://www.newotani.co.jp/tokyo/event/rosegarden-specialmonth/

さらに「Red Rose Garden」をより一層愉しめるよう、ゴールデンウィークに家族で参加できるアクティビティと「Red Rose Garden」の入場券が特典に含まれる宿泊プランや、レストランプランの販売も開始します。

■GWは、3万輪の薔薇が咲き誇る「Red Rose Garden」へ！

ホテルニューオータニ（東京）にある「Red Rose Garden」は、英国王室御用達のブランドを手掛ける世界的フローラルデコレーター ケネス・ターナー氏監修のもと、2000年11月に屋上緑化の一環として誕生しました。

春と秋の年2回、約30種3万輪もの赤薔薇が咲き誇る景色は圧巻の美しさで、多くの人々に親しまれています。

これからゴールデンウィークにかけては、春に見頃を迎える品種が咲き誇り、ガゼボや薔薇のアーチにも花を咲かせ「Red Rose Garden」全体を華やかに彩ります。

「Red Rose Garden」は、ニューオータニクラブ会員、あるいは対象の宿泊プランやイベントへの参加者のみと、限られた人にしか公開していない“知る人ぞ知る”スポット。

アフタヌーンティー体験に、豪華宿泊プランなど「Red Rose Garden」を通してホテルニューオータニ（東京）を心ゆくまで満喫するプランを用意しています。今年の連休は、非日常の光景が広がる秘密の花園を訪れてみてはいかがでしょうか。

■【2日限定開催】英国発祥のアフタヌーンティーをイングリッシュガーデンで

毎シーズン完売の人気イベント「アフタヌーンティー at レッドローズガーデン」を2日間限定で開催。「Red Rose Garden」が見渡せる園内のウッドデッキでアフタヌーンティーを愉しめます。

春の陽気と真紅の薔薇に囲まれた非日常の空間で、ホテルのシグネチャースイーツ「スーパーメロンショートケーキ」をはじめ、旬のフルーツを使用したスイーツを用意。

特製フルーツサンドやバラエティーサンドなど、ボリューム満載のアフタヌーンティーを「Red Rose Garden」で愉しめます。各回20名限定のイベントとなるため、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

「アフタヌーンティー at レッドローズガーデン」

[期日]2026年5月2日・4日

[時間]11:30〜13:00／14:30〜16:00

[料金]1名 13,500円

[予約]2026年4月6日 10:00より

※料金には、料理、飲物、税金・サービス料が含まれます。

※雨天時はRed Rose Gardenが休園となり入場できせん。食事会場は、ニューオータニクラブラウンジまたは宴会場に振替えとなります。

詳細を見る：https://www.newotani.co.jp/tokyo/event/rose-afternoontea/

■赤薔薇の美景も、ホテルの美食も1日で愉しみたいなら「レストランプラン」が最適！

平日限定で「Red Rose Garden」の入場券とセットになったランチプランを用意。

ティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」の、初夏を彩るいちご・抹茶・マンゴーがテーマのスイーツビュッフェや、和・洋・中・スイーツの多彩な料理の数々と360°パノラマビューが魅力のビュッフェ＆バー「VIEW ＆ DINING THE SKY」など、10店舗のレストランから選択が可能です。

ホテル自慢の美食と非日常空間を一度に愉しめるプランは、初めて「Red Rose Garden」を訪れる人にもおすすめです。

「【平日限定】Red Rose Garden入場券付 レストランプラン」

[期間]2026年5月7日〜5月29日 ※平日限定

[対象店舗]ガーデンラウンジ、VIEW ＆ DINING THE SKY、タワーレストラン、トレーダーヴィックス 東京、ベッラ・ヴィスタ、リブルーム、大観苑、KATO’S DINING & BAR、石心亭 、麺処 NAKAJIMA

■「Red Rose Garden」を訪れた思い出を自宅でも。限定クッキー缶が登場！

パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」では、人気のギフトスイーツに期間限定でローズバージョンが登場。蓋を開けると「Red Rose Garden」を彷彿とさせる、繊細なローズメレンゲが世界観を演出します。

さらに、2026年5月1日〜5月10日までは中央のクッキーに感謝の気持ちをつづるアイシングクッキーを入れた特別版を販売します。2026年5月10日は母の日。今年は一緒に「Red Rose Garden」を訪れ、その時間がより長続きするようなギフトを贈るのはいかがでしょう。

詳細を見る：https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/p-satsuki/gift/chocolate-and-cookie/

■開催概要

ホテルニューオータニ（東京）

「Red Rose Garden Special Month（レッドローズガーデンスペシャルマンス）」

［期間］2026年4月25日〜5月31日

［時間］10:00〜17:00

［場所］東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ザ・メイン3階

［入園対象者］

＜先行公開＞2026年4月25日〜5月6日

♦ニューオータニクラブ会員（同伴のゲストは2名まで）

♦エグゼクティブハウス 禅に宿泊中のゲスト

♦Red Rose Garden入場券付宿泊プランを利用のゲスト

♦Red Rose Gardenイベントに参加のゲスト

♦記入済みのニューオータニクラブ入会申込書を持参の人（1グループ3名まで）

♦ニューオータニクラブVISAカードのオンライン入会申し込み済みの人（1グループ3名まで）

※申し込み番号や申し込み受付のお知らせメールなど、証明のものの提示が必要です。

＜特別公開＞2026年5月7日〜5月31日

♦ニューオータニクラブ会員（同伴のゲストは2名まで）

♦ホテルニューオータニ（東京）に宿泊中のすべてのゲスト

♦Red Rose Garden入場券付レストランプランを利用のゲスト

♦記入済みのニューオータニクラブ入会申込書を持参の人（1グループ3名まで）

♦ニューオータニクラブVISAカードのオンライン入会申し込み済みの人（1グループ3名まで）

※申し込み番号や申し込み受付のお知らせメールなど、証明のものの提示が必要です。

（エボル）