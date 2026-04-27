　27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円高の6万370円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万537.36円に対しては167.36円安。出来高は2603枚となっている。

　TOPIX先物期近は3731ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.28ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 60370　　　　　+130　　　　2603
日経225mini 　　　　　　 60375　　　　　+135　　　 57202
TOPIX先物 　　　　　　　　3731　　　　　　-1　　　　5185
JPX日経400先物　　　　　 34055　　　　　　+5　　　　　99
グロース指数先物　　　　　 743　　　　　　+1　　　　 319
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース