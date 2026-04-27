日経225先物：27日22時＝130円高、6万370円
27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円高の6万370円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万537.36円に対しては167.36円安。出来高は2603枚となっている。
TOPIX先物期近は3731ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.28ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60370 +130 2603
日経225mini 60375 +135 57202
TOPIX先物 3731 -1 5185
JPX日経400先物 34055 +5 99
グロース指数先物 743 +1 319
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3731ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.28ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60370 +130 2603
日経225mini 60375 +135 57202
TOPIX先物 3731 -1 5185
JPX日経400先物 34055 +5 99
グロース指数先物 743 +1 319
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース