【ホラー】怨霊の描写が怖すぎ！でも読者からは「かわいい」の声続出!!女子高生を呪い殺したい怨霊はコロスコロス詐欺？【作者に訊いた】
【漫画】本編を読む
悪霊に取り憑かれてしまうというホラー設定なのに、「幽霊がやさしいwww」「コロスコロス詐欺か？」「ツンデ霊だな」「幽霊がよいキャラしてる」というコメントが飛び交ったホラー漫画がある。漫画のタイトルは「視える系女子」。あることをきっかけに幽霊が“視える”ようになった主人公・ルイに取り憑いたのは、無差別殺人事件の犠牲となり怨霊となってしまったユウさん。「夢はこの子を殺すこと。よろしくね」と自己紹介する怨霊に、取り憑かれた主人公はどう対処するのか…？
■ 怖いのにかわいい？ギャップで生まれる幽霊たちの魅力
「幽霊がかわいすぎる」「妙に文明の利器に詳しい幽霊だなw」――そんな、ほほえましい感想が多く寄せられた本作、「視える系女子」。ホラーでありながら、どこかやさしい空気が漂う物語だ。
幽霊のユウをはじめとした霊たちについて、作者のARIMASAさんは「ホラーシーンはホラーらしく怖く描くことを意識した」と語る一方で、「人間側の対応がそれらしくないだけで、幽霊たちは真面目に幽霊をやっている」と明かしてくれた。つまり、振り回されているのは幽霊の方で、読者が感じる“かわいさ”は、そんなギャップから生まれているようだ。
制作自体が不定期であるとしながらも「ネタはいくつかある」と話すARIMASAさん。「ほかの霊も出したいと思っています」と、続編を心待ちにしているであろう読者に向けて、次回作への意欲も見せてくれた。さらに、pixivでは短編作品を公開中で、個人サイトでは、お姫様が呪いでおじさんに変えられるファンタジー漫画「SEED」も連載しているそうだ。
読者からは、キャラクターだけでなく作画への評価も高い、ARIMASAさんの作品。細部まで作り込まれた表現に読者からは驚きの声が上がっている。怖さとゆるさ、そして確かな描写力が同居する独特な空気感を、ぜひ自分の目で確かめてみてほしい。
取材協力：ARIMASA(@totomarakki)
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