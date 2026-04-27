映画『マリオ』新作、公開3日間で興収16億円突破 前作は超えず
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）の国内興収情報が発表された。公開3日間で動員112万1000人、興収16億100万円を突破した。今週（23日〜26日）の動員ランキングは1位となっている。なお、前作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023年公開）は、公開3日間で動員127万6000人、興収18億4300万円だった（興行通信社調べ）。
【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目。４月1日から先行して全世界で公開されており、すでに全世界興収は1188億円を突破している。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目。４月1日から先行して全世界で公開されており、すでに全世界興収は1188億円を突破している。
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