5月29日、アイドルグループ「timelesz」のメンバーが出演するバラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）が放送され、5月31日に活動終了を予定している嵐のメンバー・相葉雅紀が登場した。そこでの発言が話題となっている。今回、相葉は、timeleszのメンバーの8人と1対1でトークする人気企画「サシトーク」に出演した。timeleszメンバーが考えた質問に対して、ひとつひとつ回答したのだが、ひときわ注目されたのは、原