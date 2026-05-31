ÇÐÍ¥¤Î¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ê47¡Ë¤¬30Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö»Ø¸¶Àé²Æ¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¾ò·ï¤Î3¹àÌÜÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Á°½µ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¾®Àô¤ÏÎø°¦¤Î3¾ò·ï¤òÌä¤ï¤ì¡Öº¬À­¡×¤È¡Ö¥»¥ó¥¹¡×¤Î2¤Ä¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¿¦¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Á´Á³¡£¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤È¤«¤â¤â¤Á¤í¤ó¤À¤·¡×¤È²óÅú¡£¡Ö20Âå¡¢30ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ã¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Å»ö¤ò²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤Ç¤âÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·