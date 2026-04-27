Hakubiが、4月29日に新曲「KAZE」を配信リリースすることを発表した。

7ヶ月振りのリリースとなる本作は、前人未到の記録を打ち立ててきた日本競馬史を代表するジョッキー・武豊の、デビュー40年を記念して開催される展示会「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」にて上映されるムービー『The Derby Dream Goes ON〜鳴りやまないダービーの夢』のテーマソングとして書き下ろされた。

疾走感あふれるサウンドと、強い友情や絆を感じさせる歌詞が印象的な一曲に仕上がっている。また歌詞には、武豊の歴史を語る上で欠かすことのできない名馬である、スペシャルウィーク、アドマイヤベガ、タニノギムレット、ディープインパクト、キズナ、ドウデュースを想起させる言葉が散りばめられている。

なお、リリースと同日の4月29日より、東京・銀座三越にて同展示会もスタート。楽曲とあわせてチェックしてほしい。

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◾︎Hakubi 片桐コメント

武豊さん、デビュー40年おめでとうございます。

このような大切な節目に参加できることを、心から嬉しく思います。

武豊さん、名馬たち、そして競馬を愛するすべての皆さんへ敬意を込めて”KAZE”を書き下ろしました。

楽曲の中に、ダービー馬をイメージした言葉や、武豊さんの歩んできた歴史の欠片を散りばめています。ぜひ探してみてください。

「雑音を消す方法はたった一つ、レースで勝つしかない」

この武豊さんの言葉がすごく好きです。

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＜武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜＞

会場：銀座三越新館7階催物会場

会期：2026年4月28日(火)〜6月15日(月)

時間：AM10:00〜20:00 [最終日17:00終了]

入場料(税込)： 一般1,800円、高校・中学生1,500円(その他の種別あり)

https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/yutakatake_51

※2026年4月28日(火)については、エムアイカード プラス・エムアイカードベーシック会員さま特別ご招待日となります。

＜京都藝劇 2026＞

2026年8月10日(月)

会場：KYOTO MUSE

出演：Hakubi

時間：18:30開場 / 19:00開演 2026年8月11日(火・祝)

会場：KYOTO MUSE・磔磔

出演：クレナズム / TETORA / 猫は液体 / Hakubi / hananashi / yutori …and more（五十音順）

時間：リストバンド交換12:00〜

KYOTO MUSE 開場13:00 / 磔磔 開場13:30 チケット：

オフィシャルメンバーシップ「ゆるはくびの里」会員先行

2DAYS通し券 8,800円（学割6,800円）税込 / 共にドリンク代2日分別途必要

https://hakubi-fc.jp/news/detail/lp78vV6egA9kFYgyC8jC オフィシャル先行

各日 前売り6,000円（学割4,800円）税込 / 共にドリンク代別途必要

https://eplus.jp/kyotogeigeki26/

＜Hakubi live tour “deep”＞

東京

2026年5月22日(金)

会場：Spotify O-Crest

時間：開場18:00 / 開演18:30

出演：Hakubi 大阪

2026年5月29日(金)

会場：心斎橋 BRONZE

時間：開場18:00 / 開演18:30

出演：Hakubi チケット：

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hakubi-deep/

ローソンチケット https://l-tike.com/hakubi/

イープラス https://eplus.jp/hakubi/