この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう買わない。安くて5分で店超えコロッケパン」と題した動画を公開しました。市販の惣菜コロッケとカット野菜を使って、たった5分でボリューム満点のコロッケサンドを作る方法を解説しています。

動画では、スーパーで買ってきた激安コロッケと6枚切りの食パンを使用した調理工程を紹介しています。まずは、コロッケを電子レンジで1分加熱して準備を整えます。

続いて、まな板にラップを敷き、その上に食パンを2枚並べてバターを塗ります。「バターの場合は少しチンすると塗りやすいよ」と、作業をスムーズに進めるためのコツも伝授しています。バターを塗った片方の食パンにカットキャベツをひとつかみ乗せ、マヨネーズをかけます。その上に温めたコロッケを配置し、コロッケだけにウスターソースをかけるのがポイントです。もう1枚の食パンを優しく重ねたら、下敷きにしていたラップで全体を包み込みます。「ラップがギリギリですが、なんとなく包めていたらOKです」と、手軽さがアピールされています。

完成したサンドイッチを半分にカットすると、キャベツとコロッケがぎっしり詰まった美しい断面が現れます。「背徳感たっぷり！でも旨すぎる」と出来栄えを表現し、「安くて旨い、これが正解です」と手作りならではの満足感を示しました。

包丁いらずで洗い物も少なく、忙しい朝や休日のランチにぴったりの一品です。市販の惣菜を活用したアイデアレシピを、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・コロッケ 2個（大きい場合は1個でも可）
・食パン（6枚切り） 2枚
・バター（またはマーガリン） 適量
・カットキャベツ 1つかみ
・マヨネーズ 適量
・ウスターソース（またはとんかつソース） 適量

［作り方］
1. コロッケを電子レンジで1分加熱します。
2. まな板の上にラップを敷き、食パン2枚を並べます。
3. 2枚の食パンの片面にそれぞれバターを塗ります。
4. 片方の食パンの上にカットキャベツを手でワサっと乗せ、マヨネーズをかけます。
5. キャベツの上に温めたコロッケを乗せ、コロッケにウスターソースをかけます。
6. もう1枚の食パンを優しく重ね、下に敷いたラップでサンドイッチ全体を包み込みます。
7. ラップごと包丁で半分にカットして完成です。

YouTubeの動画内容

00:00

激安コロッケをレンジで温める
00:24

食パンにバターを塗りキャベツを乗せる
00:48

コロッケを乗せてソースをかける
01:10

パンで挟んでラップで包み込む
01:51

ボリューム満点コロッケサンドの完成

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