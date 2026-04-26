【新企画】万博記念公園でスタンプラリー開始！EXPO′70の記憶を巡る全6種を体験
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、
「【アフター万博】新スタンプラリースタート！なのに、迷子＆スタンプが見つからない！？」と題した動画を公開した。
動画では、万博記念公園で始まった新スタンプラリーにティンカノが挑戦。
園内に点在するスタンプを集めていくシンプルな企画…のはずが、
思わぬ“落とし穴”に苦戦する展開に。
地図を見ながら進むものの、なかなか目的地にたどり着けず、
「どこよこれ」と思わず本音も。
さらに順調に進んでいると思いきや、
まさかの“見落とし”が発覚…？
広大な万博記念公園を舞台に繰り広げられる、
リアルなスタンプラリー体験。
果たしてすべて集めることはできたのか――
その結末は動画でチェックしてほしい。
実際に行く人は、先に見ておいた方がいいかも…？
「【アフター万博】新スタンプラリースタート！なのに、迷子＆スタンプが見つからない！？」と題した動画を公開した。
動画では、万博記念公園で始まった新スタンプラリーにティンカノが挑戦。
園内に点在するスタンプを集めていくシンプルな企画…のはずが、
思わぬ“落とし穴”に苦戦する展開に。
地図を見ながら進むものの、なかなか目的地にたどり着けず、
「どこよこれ」と思わず本音も。
さらに順調に進んでいると思いきや、
まさかの“見落とし”が発覚…？
広大な万博記念公園を舞台に繰り広げられる、
リアルなスタンプラリー体験。
果たしてすべて集めることはできたのか――
その結末は動画でチェックしてほしい。
実際に行く人は、先に見ておいた方がいいかも…？
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