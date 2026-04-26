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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、

「【アフター万博】新スタンプラリースタート！なのに、迷子＆スタンプが見つからない！？」と題した動画を公開した。



動画では、万博記念公園で始まった新スタンプラリーにティンカノが挑戦。



園内に点在するスタンプを集めていくシンプルな企画…のはずが、

思わぬ“落とし穴”に苦戦する展開に。



地図を見ながら進むものの、なかなか目的地にたどり着けず、

「どこよこれ」と思わず本音も。



さらに順調に進んでいると思いきや、

まさかの“見落とし”が発覚…？



広大な万博記念公園を舞台に繰り広げられる、

リアルなスタンプラリー体験。



果たしてすべて集めることはできたのか――

その結末は動画でチェックしてほしい。



実際に行く人は、先に見ておいた方がいいかも…？