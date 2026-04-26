【那須ほほみ】美しさの秘訣に迫る！透明感爆上がりの「アイドルメイク」を大公開♡

可愛すぎるビジュで一躍有名になった美女にも、今に至るまでにはいろんな裏バナシがあったんだとか。今回は、女優・モデル・アイドルと活躍の場を拡大中の那須ほほみさんに、「美容遍歴」や「最近のアイドルメイク」を教えてもらいました。ここでしか見れない“こだわりの詰まったメイク”に注目です♡

那須ほほみさん 女優・モデル・アイドルと活躍の場を拡大中！ “令和の天使”とSNSから火がついた美女といえばこのお方。2026年からはアイドル活動もスタートし、新たな一面も。 シーンによってさまざまな魅力をふりまくカメレオンな美容テクは必見！ チュールワンピース（参考商品）／heavy＆cotton

Check! Honomi's Beauty History 15才▷上京してひとり暮らしを始めて肌あれ＆激太り

ひとり暮らしの自由な環境で、好きなものを好きなだけ食べていたら気づけばヤバイ状態に。18才▷美容やダイエットに本腰を入れて-6kgに成功

食事や生活習慣を根本から見直してダイエットを決意。この頃から美容全般に興味を持つ。

20才▷TikTokでバズり一躍有名に。女優業にも挑戦

数々のお仕事を経て、そこでの“見られ方”を意識。自分にあったメイクや美容法を探求。24才▷アイドルグループとしてデビューし新境地へ

ガールズグループ「RE-GE」のメンバーに。メイクの振り幅も増してメイク好きが加速！

いろんな顔を持つって楽しい！美容はそれをかなえる手段 「私の場合、お仕事の種類やTPOにあわせてキャラ変するタイプ。 服はあれこれ着替えられるけど顔はひとつしかない。でも、メイクでならいくらでも変えられますよね♡ 私はそれを思いっきり楽しみたいんです。 例えば、イベントにお呼ばれしたときは大人っぽく濃いメイクに、逆にアイドル仕様ではピンク系の甘めな顔にしたり、TikTokのなかでは少し親近感が出るよう幼い感じのナチュラルメイクにしたり。 それぞれの世界でウケる顔ってある気がするし、いい意味で使いわけるといろんな一面を見せることもできる。私はそれを、メイクをはじめ美容でかなえています。 あとは、SNSの情報をうのみにしない。特に美容って、個人差があるし、流行っているから自分にあうとは限らないですよね。私は必ず自分の肌で試して、実感したことしか信じません！」 アイドル モデル

最近のアイドルメイク公開 こだわりの詰まったメイクを大公開！“アイドルメイク”ならではのポイントを要チェック♡

Point 下地からツヤ！チークでもツヤ！透明感仕込みは必須 「どんなときも透明感は大切にしていますが、特にアイドルメイクではピュアっぽさ全開に。ベースからみずみずしく底上げしつつ、可愛さの要であるチークも仕上がりの質感にあわせてリキッド系で統一するのがポイント」 【a】乾燥さん 保湿力スキンケア下地 シカグリーン SPF45・PA+++ 30g 1,430円／BCL

▶︎「砂漠並みの私の肌でも耐えられる保湿力に感動！」 【b】ニンフオーラボリューマー 24g 2,200円／エチュード

▶︎「つやんつやんの水光肌になれる下地はaと混ぜて使用」 【c】THE TOOL LAB グロウフィックスパフオーバル 1枚入り 825円／コジット

▶︎「感触が唯一無二でツヤ肌づくりには不可欠」 【d】トーンフィルターハイライト 01 693円／セザンヌ化粧品

▶︎「小鼻やほうれい線の影にブラ シで重ねると、自然にカバーできる」 【e】TIRTIR エアリー ブルーム メッシュ ブラッシュ 02 SPF17・PA+ 1,980円／Goodai Global Japan

▶︎「高めの位置につけると口角がアップ」

Point 淡〜いピンクとキラキラでキュートにふってます 「『アイドル＝涙袋』ってことで、下まぶたはペンシルとピンク系シャドウできゅるんと可愛く。一方、上まぶたは少しベージュ寄りを重ねて陰影感を意識。どちらもワイドめにつけて、目をタテにも横にも大きく見せてます！」 【f】プロアイパレットエアー 04 2,990円（編集部調べ）／CLIO

▶︎「その日の衣装にあわせて何色か混ぜて使用」 【g】リュクス アイシャドウ リッチ スパークル 01 5,940円／ボビイ ブラウン

▶︎「ライトが当たるとすごくキレイに光り、必ずどこの？って聞かれる」 【h】アートクラスフロッター ジュペンシル 11 1,628円／too cool for school

▶︎「アイドルメイクに涙袋は必須」 【i】3Dボリューミンググロス B01 1,760円／fwee

▶︎「どんなメイクにもハマる絶妙色」 撮影／tAiki（モデル）ヘア＆メイク／菊池葉月 スタイリング／城田望（KIND）

Ray編集部 エディター 佐々木麗