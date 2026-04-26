「5番・右翼」で先発出場

【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）

カブスの鈴木誠也外野手が25日（日本時間26日）、敵地でのドジャース戦に「5番・右翼」で先発出場。佐々木朗希投手から2試合ぶりとなる4号を放った。10試合ノーアーチの大谷翔平投手に1本差に迫った。

2回1死で迎えた第1打席、鈴木は佐々木が投じた5球目の158キロを捉えた。打球は左中間席に飛び込む先制アーチに。打球速度103.8マイル（約167キロ）、飛距離404フィート（約123.1メートル）、角度25度の一発に、ドジャースタジアムは騒然となった。

鈴木は21日（同22日）のフィリーズ戦、左腕メイザから特大の1号2ラン。怪我から復帰11試合目で今季初アーチを放つと、3試合連続で本塁打を放ち復調の兆しを見せていた。

3月14日（同15日）のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦で右膝を負傷し、同21日（同22日）に負傷者リスト（IL）入り。4月10日（同11日）にILから復帰していた。

試合前時点で、鈴木は14試合に出場して打率.294（51打数15安打）、3本塁打、7打点、OPS.910の成績を残していた。（Full-Count編集部）