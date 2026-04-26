Photo: Yama3

この記事は2026年4月10日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ゴルフバッグの構造はだいたいどのメーカーも同じ。デザインのカッコよさや収納の便利さに差はあれど、いくつかの部屋にまとめてクラブを収納するのは変わりません。筆者のバッグも同様で、出し入れ時にクラブ同士が引っかかるのが地味なストレスでした。

そんな悩みを解消すべく生まれたのが「CLUB SHIELD（クラブシールド）」。既存のバッグにクラブ個別収納を後付けでき、整理整頓や出し入れがスムーズになるんです。

多少慣れが必要な部分もありますが、ゴルファーなら便利に感じるポイントも多かったのでぜひ参考にしてみてください。

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仕組みはシンプル

Photo: Yama3

こちらが「CLUB SHIELD」のセット一式。ゴルフでは最大14本のクラブ（うちパター1本）が利用可能なため、すべてのクラブに個室が後付けできるのが特長。

左：パター用、右：その他クラブ用

13本はサイズ共通。パター用のみ太め＆可変上げ底仕様。十角形の形状も工夫されたポイントで、筒同士が滑りにくくバッグ内での余計な動きを抑制してくれます。

Photo: Yama3

付属のゴムバンドで写真のように2〜3本をまとめることも可能。これにより「CLUB SHIELD」自体が飛び出てくるのを防ぎつつ、異なる仕切りのバッグにも合わせやすくなっています。

Photo: Yama3

あとは自分のバッグに入れていくだけ。プラパイプなどでも代用できそうな仕組みですが、ゴルフバッグに合う仕上げや細かな工夫はしっかりあると感じました。

整理されて見た目にも気持ちいい

左：そのまま、右：CLUB SHIELDあり Photo: Yama3

こちらが導入による整理力の変化。アフターの写真は見えやすさを考慮してドライバーを抜いていますが、特にアイアンやパターがシャキっと並んで美しいですね。

筆者だけかもしれませんが、モチベーションの上がるバッグになった気がします。

Photo: Yama3

バッグの機能だけではクラブ同士が重なって一方に寄りかかりがちですが、

Photo: Yama3

「CLUB SHIELD」のおかげで全てのクラブがしっかり独立。

ヘッド同士の当たりキズまで完璧に防げるものではありませんが、シャフトやグリップが絡み合わないだけでも導入する価値はあると思います。

出し入れがよりスムーズ

導入効果としてクラブの出し入れもスムーズになるのがポイント。他のクラブを巻き込まないのでスッと出てくれます。入れる際はクラブ1本分の入口になるので少し慣れは必要ですが、ゴルフバッグ全体の体験は向上するかと。

筆者のバッグは特に収納時に他のクラブが邪魔で奥まで入りきらないことが多発していましたが、その手間が大幅に改善されて満足でした。

パターが奥まる悩みがなくなった

Photo: Yama3

一般的にパターは14本中最も短い人が大半。筆者も同様で他のクラブに埋もれがちでしたが、「CLUB SHIELD」のパター用ケースは調整可能な上げ底式なのが助かりました。

番号管理で紛失も予防

Photo: Yama3

各ケースには番手表示のシールもあるので、「どのクラブが空いているか」が一目瞭然。ラウンド中にコースに忘れるといったトラブルも減らせるでしょう。

導入して効果を実感できるゴルファーさんも多いと思うので、気になった人はぜひ商品ページでチェックしてみてください。

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＞＞ ゴルフクラブの「抜けない・絡む」を解消。14本独立収納のクラブシールド「CLUB SHIELD

Source: machi-ya, YouTube

本記事制作にあたり4CLOVER_Incより製品貸与を受けております。