子どもっぽく見えない！【AMERICAN HOLIC】大人女性におすすめ♡「優秀サロペ」

ガバッと着るだけでサマになるサロペットは、コーデの主役になるアイテム。「1枚あれば便利そうだけど、子どもっぽく見えるかも？」と二の足を踏んでいる大人女性も多いのでは。そんな人におすすめしたいのが、【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のきれいめサロペ。上品な素材感とミニマルなデザインで大人に似合うアイテムです。今回は、スタッフさんの着こなしと合わせてご紹介。

スクエアネックですっきり大人っぽく

【AMERICAN HOLIC】「スクエアキャミサロペット」\3,490（税込・セール価格）

顔まわりをすっきり見せてくれるスクエアネックのサロペット。装飾を省いたミニマルなデザインで、大人カジュアルコーデになじむ一枚です。ゆとりを持たせたシルエットで体のラインを拾いにくく、着るだけで自然と体型カバーも。きちんと見せたいときはシャツやブラウスでクリーンに、楽に過ごしたいオフの日にはTシャツでカジュアルに。幅広い着こなしを楽しんで。

オーバーサイズの羽織りとも好相性

ストンと落ちるシルエットで縦のラインが強調されるサロペットは、オーバーサイズの羽織りを合わせてもバランス良く着こなせます。写真のように淡いブルーのデニムシャツを羽織ると、春を感じる爽やかな装いに。きちんと感が欲しいときは、かっちりとしたジャケットで大人顔に引き寄せるのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はAMERICAN HOLIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。