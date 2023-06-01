トゥエンテvsNEC スタメン発表
[4.25 オランダ・エールディビジ第31節](デ・フロルーシュ・フェステ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[トゥエンテ]
先発
GK 1 ラース・ウンナーシュタル
DF 23 S. Lemkin
DF 28 B. van Rooij
DF 39 M. Rots
DF 43 R. Nijstad
MF 6 R. Zerrouki
MF 11 D. Rots
MF 14 K. Hlynsson
MF 20 T. van den Belt
MF 27 S. Ørjasæter
FW 10 サム・ランメルス
控え
GK 21 S. Karssies
GK 22 プジェミスワフ ティトン
DF 3 R. Pröpper
DF 12 Guilherme Peixoto
DF 38 M. Bruns
MF 4 M. Kjølø
MF 32 A. Verschueren
MF 42 D. Weidmann
FW 7 マルコ・ピアツァ
FW 8 T. Booth
FW 9 リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル
FW 25 L. Vennegoor of Hesselink
監督
ヨン ファン デン ブロム
[NECナイメヘン]
先発
GK 1 ゴンザロ・クレッタス
DF 3 フィリップ・サンドレル
DF 14 エリ・ダサ
DF 17 ブラム・ナイティンク
MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ
MF 10 チャロン・チェリー
MF 20 ノエ・ルブレトン
MF 23 佐野航大
MF 24 デベロン・フォンビレ
MF 25 サミ・ウィッサ
FW 30 ブライアン・リンセン
控え
GK 22 ヤスパー・シレッセン
GK 31 ライク・ヤンセ
DF 2 ブラヤン・ペレラ
DF 5 トーマス・ウーワイアン
DF 15 イェトロ・ウィレムス
MF 8 イサク・ハンセン・アーロン
MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン
MF 71 ディルク・プロペル
FW 7 ビルヒル・ミシジャン
FW 9 Danilo
FW 18 小川航基
FW 34 ユセフ・エルカカティ
監督
Dick Schreuder
※28:00開始
<出場メンバー>
[トゥエンテ]
先発
GK 1 ラース・ウンナーシュタル
DF 23 S. Lemkin
DF 28 B. van Rooij
DF 39 M. Rots
DF 43 R. Nijstad
MF 6 R. Zerrouki
MF 11 D. Rots
MF 14 K. Hlynsson
MF 20 T. van den Belt
FW 10 サム・ランメルス
控え
GK 21 S. Karssies
GK 22 プジェミスワフ ティトン
DF 3 R. Pröpper
DF 12 Guilherme Peixoto
DF 38 M. Bruns
MF 4 M. Kjølø
MF 32 A. Verschueren
MF 42 D. Weidmann
FW 7 マルコ・ピアツァ
FW 8 T. Booth
FW 9 リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル
FW 25 L. Vennegoor of Hesselink
監督
ヨン ファン デン ブロム
[NECナイメヘン]
先発
GK 1 ゴンザロ・クレッタス
DF 3 フィリップ・サンドレル
DF 14 エリ・ダサ
DF 17 ブラム・ナイティンク
MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ
MF 10 チャロン・チェリー
MF 20 ノエ・ルブレトン
MF 23 佐野航大
MF 24 デベロン・フォンビレ
MF 25 サミ・ウィッサ
FW 30 ブライアン・リンセン
控え
GK 22 ヤスパー・シレッセン
GK 31 ライク・ヤンセ
DF 2 ブラヤン・ペレラ
DF 5 トーマス・ウーワイアン
DF 15 イェトロ・ウィレムス
MF 8 イサク・ハンセン・アーロン
MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン
MF 71 ディルク・プロペル
FW 7 ビルヒル・ミシジャン
FW 9 Danilo
FW 18 小川航基
FW 34 ユセフ・エルカカティ
監督
Dick Schreuder
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります