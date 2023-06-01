[4.25 オランダ・エールディビジ第31節](デ・フロルーシュ・フェステ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[トゥエンテ]

先発

GK 1 ラース・ウンナーシュタル

DF 23 S. Lemkin

DF 28 B. van Rooij

DF 39 M. Rots

DF 43 R. Nijstad

MF 6 R. Zerrouki

MF 11 D. Rots

MF 14 K. Hlynsson

MF 20 T. van den Belt

MF 27 S. Ørjasæter

FW 10 サム・ランメルス

控え

GK 21 S. Karssies

GK 22 プジェミスワフ ティトン

DF 3 R. Pröpper

DF 12 Guilherme Peixoto

DF 38 M. Bruns

MF 4 M. Kjølø

MF 32 A. Verschueren

MF 42 D. Weidmann

FW 7 マルコ・ピアツァ

FW 8 T. Booth

FW 9 リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル

FW 25 L. Vennegoor of Hesselink

監督

ヨン ファン デン ブロム

[NECナイメヘン]

先発

GK 1 ゴンザロ・クレッタス

DF 3 フィリップ・サンドレル

DF 14 エリ・ダサ

DF 17 ブラム・ナイティンク

MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ

MF 10 チャロン・チェリー

MF 20 ノエ・ルブレトン

MF 23 佐野航大

MF 24 デベロン・フォンビレ

MF 25 サミ・ウィッサ

FW 30 ブライアン・リンセン

控え

GK 22 ヤスパー・シレッセン

GK 31 ライク・ヤンセ

DF 2 ブラヤン・ペレラ

DF 5 トーマス・ウーワイアン

DF 15 イェトロ・ウィレムス

MF 8 イサク・ハンセン・アーロン

MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン

MF 71 ディルク・プロペル

FW 7 ビルヒル・ミシジャン

FW 9 Danilo

FW 18 小川航基

FW 34 ユセフ・エルカカティ

監督

Dick Schreuder

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります