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Uber Eats配達員の日常を発信するYouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が、「置き配なのに暗証番号で完了できない。日跨ぎクエも報酬ダウンに？連休前の休日稼働！《Uber Eats・ロケットナウ配達員》」と題した動画を公開した。4月25日の稼働を通し、配達員を悩ませる「暗証番号スキップ不可」問題や、追加報酬の減額に関するリアルな状況を伝えた。



気温19度の走りやすい気候の中、土曜日の配達がスタート。冒頭でせーけんは、配達員の間で「謎クエ」と呼ばれる追加報酬が翌週から減額、あるいは廃止されるという声に言及し、この日が連休前最後の高額報酬になる可能性を示唆した。



稼働中、特に大きなタイムロスとなったのが「暗証番号が設定されているにもかかわらず、置き配指定がされている」案件である。せーけんは「ダブル配達で直渡しを置き配にするイレギュラーなパターンの時、番号を聞かないとスキップできない」と解説。実際にインターホンを鳴らしても応答がなく、立ち去らないと不審者に思われかねない状況で、数分待たされるトラブルに見舞われた。



また後半では、追加ミッション（5件配達で1,500円）に挑戦。川口から荒川を越える合計10キロ以上の案件を回避しつつ、商店街での駐車監視員にも警戒を払いながら、無事にミッションを達成した。



最終的に17件を配達し、クエスト報酬などを含めて13,118円（時給換算約2,600円）の売り上げを記録。動画の最後では視聴者からのコメントを紹介し、「大型連休前に賃下げを仕掛けてくる」といった厳しい現状や、配達員が負担する通話料の問題などを共有した。せーけんは、今後の報酬単価の変動やアプリの仕様変更に対し、柔軟に対応していく姿勢を見せている。