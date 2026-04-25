ボルフスブルクvsボルシアMG スタメン発表
[4.25 ブンデスリーガ第31節](フォルクスワーゲン・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 カミル・グラバラ
DF 3 デニス・バブロ
DF 4 コンスタンティノス・コウリエラキス
DF 6 ジャニュエル・ベロシアン
MF 5 ビニシウス・ソウザ
MF 9 モハメド・エル・アミーン・アムーラ
MF 21 ヨアキム・メーレ
MF 24 クリスティアン・エリクセン
MF 25 アーロン・ゼンター
MF 39 パトリック・ビマー
FW 17 ジェナン・ペイチノビッチ
控え
GK 12 パバオ・ペルバン
DF 15 モリッツ・イェンツ
DF 26 サエル・クンベディ
MF 10 ロブロ・マイェル
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
MF 40 ケビン・パレデス
FW 7 塩貝健人
FW 11 アダム・ダギム
監督
ディーター・ヘッキング
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 17 イェンス・カストロップ
MF 27 ロッコ・ライツ
MF 29 ジョー・スカリー
FW 9 フランク・オノラ
FW 15 ハリス・タバコビッチ
控え
GK 23 ヤン・オルショフスキー
DF 14 高井幸大
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 13 ジョバンニ・レイナ
MF 25 ロビン・ハック
MF 36 W. Mohya
MF 38 H. Bolin
FW 18 町野修斗
監督
オイゲン・ポランスキ
※22:30開始
<出場メンバー>
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 カミル・グラバラ
DF 3 デニス・バブロ
DF 4 コンスタンティノス・コウリエラキス
DF 6 ジャニュエル・ベロシアン
MF 5 ビニシウス・ソウザ
MF 9 モハメド・エル・アミーン・アムーラ
MF 21 ヨアキム・メーレ
MF 24 クリスティアン・エリクセン
MF 25 アーロン・ゼンター
FW 17 ジェナン・ペイチノビッチ
控え
GK 12 パバオ・ペルバン
DF 15 モリッツ・イェンツ
DF 26 サエル・クンベディ
MF 10 ロブロ・マイェル
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
MF 40 ケビン・パレデス
FW 7 塩貝健人
FW 11 アダム・ダギム
監督
ディーター・ヘッキング
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 17 イェンス・カストロップ
MF 27 ロッコ・ライツ
MF 29 ジョー・スカリー
FW 9 フランク・オノラ
FW 15 ハリス・タバコビッチ
控え
GK 23 ヤン・オルショフスキー
DF 14 高井幸大
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 13 ジョバンニ・レイナ
MF 25 ロビン・ハック
MF 36 W. Mohya
MF 38 H. Bolin
FW 18 町野修斗
監督
オイゲン・ポランスキ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります