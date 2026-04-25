【野原ひろし 昼メシの流儀】オンラインくじ登場！ 料理がグッズに！
『TVアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」〜オンラインくじの流儀〜』がDLEオンラインくじで予約受け付けが開始された。名シーンや料理がシュールなオリジナルグッズで登場する。
＞＞＞各商品の一覧をチェック！（写真3点）
TVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』の原作は大人気キャラクター漫画『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフとして、しんちゃんの父・野原ひろし（35）の昼メシにまつわる出来事を塚原洋一が描いたメシ漫画。漫画は「クレヨンしんちゃん」シリーズでは描かれていない、サラリーマンとして家族のために働くひろしの束の間の息抜き＝昼メシを、限られたお小遣いと時間の中でこだわりにこだわり抜く姿＜昼メシの流儀＞を描き、累計発行部数（紙／電子）は80万部超え、さらに「まんがクレヨンしんちゃん.com」での2025年の累計PV数は984万PVを超え注目を集めている。
本アニメ作品の人気の理由は、ひろしが旨いメシを食レポ的に食べるだけではなく、様々な料理のトリビアや作り方、サラリーマンならではの「後輩への奢りの悩み」、「営業の合間の時短メシ」、「上司の愚痴」など ”あるある” も詰まっていることから、大人世代の男女を中心に多くの共感を得ている。また、ファンには嬉しい『クレヨンしんちゃん』らしいギャグとシュールな笑いも盛り込まれ、「熱い」、「辛い」、「甘い」など料理ごとに見せる様々なひろしの「顔芸」も魅力の一つ。ニコニコ動画アワード2025大賞を受賞した「覇権アニメ」だ。
本オンラインくじ各賞には、「野原ひろし 昼メシの流儀」名シーンの場面写真に加えて、ひろしの名セリフやイラスト、アニメに登場した料理などをグッズに入れ込み、作品の楽しさを追体験できる仕様となっている。
「DLE オンラインくじ」は、必ずいずれかの賞品が当たるハズレなしのオンラインくじサービス。各賞のラインナップに加えて、一度の購入枚数に応じて必ずもらえる「購入者特典」も用意しており、どなたでも安心してお楽しみいただけるラインナップとなっ
ている。
（C）臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会
＞＞＞各商品の一覧をチェック！（写真3点）
TVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』の原作は大人気キャラクター漫画『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフとして、しんちゃんの父・野原ひろし（35）の昼メシにまつわる出来事を塚原洋一が描いたメシ漫画。漫画は「クレヨンしんちゃん」シリーズでは描かれていない、サラリーマンとして家族のために働くひろしの束の間の息抜き＝昼メシを、限られたお小遣いと時間の中でこだわりにこだわり抜く姿＜昼メシの流儀＞を描き、累計発行部数（紙／電子）は80万部超え、さらに「まんがクレヨンしんちゃん.com」での2025年の累計PV数は984万PVを超え注目を集めている。
本オンラインくじ各賞には、「野原ひろし 昼メシの流儀」名シーンの場面写真に加えて、ひろしの名セリフやイラスト、アニメに登場した料理などをグッズに入れ込み、作品の楽しさを追体験できる仕様となっている。
「DLE オンラインくじ」は、必ずいずれかの賞品が当たるハズレなしのオンラインくじサービス。各賞のラインナップに加えて、一度の購入枚数に応じて必ずもらえる「購入者特典」も用意しており、どなたでも安心してお楽しみいただけるラインナップとなっ
ている。
（C）臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優