「帯状疱疹」が重症化しやすいケースをご存じですか？ 早期治療の重要性も医師が解説

帯状疱疹は初期症状を見逃すと、重症化や合併症のリスクが高まります。特に顔や目の周囲に症状が出た場合は注意が必要です。早期に適切な治療を受けることで、後遺症の予防につながります。ここでは重症化しやすいケースや早期治療の重要性について解説します。

監修医師：

高藤 円香（医師）

防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科

帯状疱疹の初期症状と合併症のリスク

帯状疱疹の初期症状を見逃すと、さまざまな合併症のリスクが高まります。特に注意が必要な状況について理解しておくことが大切です。

重症化しやすいケース

帯状疱疹が重症化しやすいケースには、いくつかの共通した特徴があります。顔面、特に目の周囲に症状が現れた場合は、角膜炎や結膜炎、視力障害といった眼科的合併症のリスクがあるため、緊急性が高いと判断されます。耳の周囲に症状が出た場合は、顔面神経麻痺や聴力障害を引き起こす可能性があります。また、免疫機能が著しく低下している方では、皮膚症状が広範囲に広がったり、内臓にまで感染が及んだりする播種性帯状疱疹のリスクが存在します。高齢の方、糖尿病や腎臓病などの基礎疾患を持つ方、がん治療中の方などは、重症化のリスクが高いとされています。

早期治療の重要性

帯状疱疹では、症状が現れてからできるだけ早く治療を開始することが、予後を大きく左右します。抗ウイルス薬は、皮膚症状が出現してから72時間以内に投与を始めることで最も高い効果が期待できるとされています。この時期に治療を開始することで、ウイルスの増殖を抑え、症状の重症化を防ぎ、帯状疱疹後神経痛への移行リスクを低減できる可能性があります。初期症状の段階で受診し、早期に診断を受けることは、こうした効果的な治療開始につながります。皮膚に赤い斑点が現れる前の前駆痛の時期であっても、帯状疱疹が疑われる場合は、専門の医師による評価を受けることが推奨されます。

まとめ

帯状疱疹の初期症状は、ピリピリとした痛みから始まり、その後に特徴的な赤い斑点が現れるという経過をたどります。これらの症状を早期に認識し、速やかに医療機関を受診することで、重症化や帯状疱疹後神経痛といった後遺症のリスクを軽減できる可能性があります。特に50歳以上の方や免疫機能が低下している方は、初期症状に注意を払い、疑わしい症状があれば早めに専門の医師に相談することをおすすめします。

参考文献

国立感染症研究所「水痘（詳細版）」

厚生労働省「帯状疱疹ワクチン」

日本皮膚科学会「帯状疱疹診療ガイドライン 2025」

日本ペインクリニック学会「帯状疱疹後神経痛予防のための神経ブロックの有効性」