春に行きたいと思う「福井県の旅行先」ランキング！ 2位「福井県立恐竜博物館」を抑えた1位は？【2026年調査】
新生活の疲れを癒やすために、週末を利用して少し遠くまで足を伸ばしたくなるすがすがしい気候になりました。歴史的な名所や美しい海岸線など、春の風を感じながら心身ともにリフレッシュできる旅先が注目されています。
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「福井県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「子供が恐竜に興味があるので行ってみたいから」（30代女性／宮城県）、「圧倒的なスケールの展示と、歴史の重みを感じる春の風景を楽しみたいからです。恐竜博物館の建築美やダイナミックな展示デザインは圧巻」（50代男性／神奈川県）、「一日楽しめそうで、恐竜グッズを買いたいです」（50代女性／和歌山県）といったコメントがありました。
回答者からは「東尋坊は、春の穏やかな気候の中で日本海の荒々しい断崖と広がる水平線のコントラストが美しく、開放感のある景色を楽しみながら非日常の迫力を味わえる魅力があります」（40代女性／埼玉県）、「春の穏やかな日本海と断崖絶壁の絶景が楽しめ、越前ガニや越前そばなど福井グルメが堪能できるから」（30代男性／大阪府）、「日本海の荒々しい断崖と春の爽やかな風が気持ちいいからです」（60代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「福井県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：福井県立恐竜博物館／62票世界三大恐竜博物館の1つに数えられる、国内最大級の地質・古生物学博物館です。春の暖かな日差しの中、迫力満点の恐竜全身骨格や巨大なジオラマを鑑賞するのは、家族連れやカップルに大人気。勝山市の豊かな自然に囲まれており、周辺の散策も楽しめる知的好奇心をくすぐるスポットです。
回答者からは「子供が恐竜に興味があるので行ってみたいから」（30代女性／宮城県）、「圧倒的なスケールの展示と、歴史の重みを感じる春の風景を楽しみたいからです。恐竜博物館の建築美やダイナミックな展示デザインは圧巻」（50代男性／神奈川県）、「一日楽しめそうで、恐竜グッズを買いたいです」（50代女性／和歌山県）といったコメントがありました。
1位：東尋坊／81票国の天然記念物であり、世界でも珍しい大規模な「柱状節理」が見られる絶景スポットです。春の穏やかな日本海の青さと、荒々しい岩肌のコントラストは見応え抜群。遊覧船からの鑑賞や、周辺の商店街での食べ歩きも楽しみの1つです。春風を感じながら壮大な自然のエネルギーを体感できる、福井を代表する名所です。
回答者からは「東尋坊は、春の穏やかな気候の中で日本海の荒々しい断崖と広がる水平線のコントラストが美しく、開放感のある景色を楽しみながら非日常の迫力を味わえる魅力があります」（40代女性／埼玉県）、「春の穏やかな日本海と断崖絶壁の絶景が楽しめ、越前ガニや越前そばなど福井グルメが堪能できるから」（30代男性／大阪府）、「日本海の荒々しい断崖と春の爽やかな風が気持ちいいからです」（60代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)