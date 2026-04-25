人との対話では「あいづち」を打つことが大事！相手に好印象を与える効果的な「あいづち」とは？【ズルい言い換え事典】

人との対話では「あいづち」を打つことが大事！相手に好印象を与える効果的な「あいづち」とは

あいづちを変えるだけで好印象になる【ズルい言い換え事典】

いいあいづちと普通のあいづち

人との対話の際にいい印象を持ってもらうためのちょっとした工夫がある。それは人とコミュニケーションをとるときシンプルなあいづちに変化をつけることである。

あいづちは通常「うん、うん」とか「はい」と会話の間に挟むようにつけるものだが、時々「すごいですね！」とか「なるほど」などのような驚きや感嘆の言葉を挟むことが効果的。

ノースカロライナ大学のチェスター・インスコ博士が行ったあいづちに関する研究で、気のないあいづちよりも好意的なあいづちを打つ方が、好印象になることを証明している。あいづちひとつで、イメージを変えることができるのならすぐに変えてみよう。

好意的なあいづちを意識してみる

「すごいですね!」、「そういうの好きです」のような好意を積極的に表現することが効果的。

普通のあいづち

「はい」、「うん」。通常は、あいづちというのはうなずくだけのものである。

【出典】『ズルい言い換え事典』

監修：齊藤 勇 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1943年山梨県生まれ。文学博士。対人心理学者。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。立正大学心理学部名誉教授、大阪経済大学客員教授、日本ビジネス心理学会会長、日本あいづち協会理事長。