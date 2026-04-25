世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２４日、都内で２９日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」（試合開始・午後２時半）へ向けた記者会見「プレスカンファレンス＆オープンワークアウト」を行った。

会見にはメインイベントで対戦するロッタン・ジットムアンノン（タイ）と元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊が登壇した。

両者は昨年３月２３日にさいたまスーパーアリーナで対戦しロッタンが８０秒でＫＯで圧勝している。武尊は今回の試合での「引退」を明言しており、ロッタンは「武尊選手の最後の対戦相手に選んでいただきうれしく思います。見ているみなさんにとって見応えのある面白い試合になる」と宣言。武尊へ「ひとつ質問があるんですが」と切り出し「今回の試合、だいたい何ラウンドぐらいで決着つけると思っているんですか？２ラウンドぐらいで終わるんでしょうか？」と質問した。

武尊は「１年前、１ラウンドの屈辱的な負けと言ってもいいほどの試合だったんで、リングに向き合えるまで１年ぐらいかかりましたけど、やっと向き合える喜びと早く闘いたい」とし「ロッタン選手から質問ありましたが、ちょっと質問の意図がよくわからないんですけど、闘いは何が起こるかわからないし、前回みたいな１ラウンドで決着するかもわからないし、必ずロッタ選手をＫＯで倒して必ず勝ちます」と宣言した。

この回答にロッタンは「もうひとつ質問なんですけど」と切り出し「２ラウンド以内に試合を終わらせることができれば、国際式ボクシングのような闘いになるんでしょうか？」と質問した。

これに武尊は「僕は国際式ボクシングがよくわからないんですけど」と困惑し「僕とロッタン選手の闘いは。ファイトスタイルもすごい噛み合うファイターだと思うので、１ラウンドで終わるかもしれないので早期決着にはなるかなと思います。必ず倒しますは」と早期決着で倒すことを誓った。

会見後に武尊と額をぶつけ合うほど激しいフェースオフを披露した両雄。その後、両者はミット打ちを公開した。今回の試合が「ＯＮＥ」ラストマッチと公表されているロッタンは、再び今回の一戦について聞かれ「自分にとってすべての試合が大事な試合として闘ってきましたが、武尊選手の試合はその中でも引退試合ということで特に自分にとっても大事な試合になる」と明かし「自分が勝つことに間違いない」と返り討ちを宣言した。

さらに「自分は１、２ラウンドまでは国際式ボクシングの闘い方で闘っていくつもり。もし２ラウンドまでに勝負がつかなければ、３、４、５ラウンドはキックボクシングルールに切り替えて闘っていこうと思っています。楽しみにしてください」と不敵な予告を敢行した。

この発言を額面通り受け止めれば、ロッタンは２回まで蹴りを封印し、パンチのみのボクシングルールで闘うことになる。前回、８０秒ＫＯで圧勝した武尊には蹴りなしでも勝てるという自信の表れとも捉えられる。一方で武尊を精神的に揺さぶりをかけた作戦とも考えられ、決戦まで残り４日。緊迫ムードが高まってきた。

同大会はフジテレビ系列全国ネットで試合当日の午後１０時から「Ｕ‐ＮＥＸＴ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ 〜武尊引退試合 運命のリベンジマッチ〜」と銘打ち地上波放送する。また、「Ｕ―ＮＥＸＴ」がライブ配信する。

◆４・２９有明全カード

▼メインベント フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦

ロッタン・ジットムアンノン ＶＳ 武尊

▼第１４試合 フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ

若松祐弥 ＶＳ アバズベク・ホルミルザエフ

▼第１３試合 アトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ

吉成名高 ＶＳ ソンチャイノーイ

▼第１２試合 バンタム級キックボクシング世界タイトルマッチ

ジョナサン・ハガティー ＶＳ 与座優貴

▼第１１試合 フェザー級キックボクシング

マラット・グレゴリアン ＶＳ 海人

▼第１０試合 アトム級総合格闘技

三浦彩佳 ＶＳ 澤田千優

▼第９試合 バンタム級キックボクシング

秋元皓貴 ＶＳ 久井大夢

▼第８試合 フェザー級キックボクシング

和島大海 ＶＳ リカルド・ブラボ

▼第７試合 アトム級総合格闘技

平田樹 ＶＳ リトゥ・フォガット

▼第６試合 フライ級総合格闘技

和田竜光 ＶＳ 伊藤盛一郎

▼第５試合 ストロー級総合格闘技

山北渓人 ＶＳ 黒澤亮平

▼第４試合 フライ級ムエタイ

士門 ＶＳ ジョハン・ガザリ

▼第３試合 ストロー級キックボクシング

黒田斗真 ＶＳ 田丸辰

▼第２試合 フライ級キックボクシング

陽勇 ＶＳ 内藤大樹

▼第１試合 バンタム級総合格闘技

永井奏多 ＶＳ 神部篤坊