タツキ（町田啓太）、キャンプ中に元妻から電話 『タツキ先生は甘すぎる！』第3話あらすじ
俳優の町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜 後9：00）第3話が、きょう25日に放送される。それに先立って、場面写真とあらすじが公開された。
【場面写真】タツキ（町田啓太）の元妻（比嘉愛未）
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
フリースクール「ユカナイ」を退会したいと申し出るために面談にきた橘珠美（黒川智花）は、娘の寧々（本屋碧美）が塾とピアノ以外は部屋に閉じこもっているとタツキに伝える。珠美の心配をよそに、「ひきこもりを楽しめているかもしれないんで」と返答するタツキ。想定していなかった返しに、同席していたスタッフのしずくも驚き、珠美は理解できないでいる。
「夏休みビーズアートづくり」と書いてあるユカナイの夏休みイベントのチラシを目にした寧々は、久しぶりにフリースクール「ユカナイ」に足を運び、ビーズアートづくりをはじめる。丁寧にビーズを配置する寧々だが、自分の好きな色を自由に選ぶことができない。作りかけの作品を見た三雲英治（江口洋介）は、「どこか自信を失っているのかもしれないな」とタツキに伝える。
「ユカナイ」で作ったビーズアートを両親に見せるために袋から取りだそうとしたとき、母・珠美と父・行雄（忍成修吾）は寧々の進路への考え方の違いで言い合いになってしまう。寧々は、その場を離れ、部屋に戻る。
フリースクール「ユカナイ」で、BBQやスイカ割り、天体観測や花火などを楽しむお泊まり会、「ユカナイキャンプ」が開催される。キャンプは笑いの絶えないものとなる。
そんな中、元妻・優（比嘉愛未）からタツキに電話がかかってくる。
【場面写真】タツキ（町田啓太）の元妻（比嘉愛未）
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
「夏休みビーズアートづくり」と書いてあるユカナイの夏休みイベントのチラシを目にした寧々は、久しぶりにフリースクール「ユカナイ」に足を運び、ビーズアートづくりをはじめる。丁寧にビーズを配置する寧々だが、自分の好きな色を自由に選ぶことができない。作りかけの作品を見た三雲英治（江口洋介）は、「どこか自信を失っているのかもしれないな」とタツキに伝える。
「ユカナイ」で作ったビーズアートを両親に見せるために袋から取りだそうとしたとき、母・珠美と父・行雄（忍成修吾）は寧々の進路への考え方の違いで言い合いになってしまう。寧々は、その場を離れ、部屋に戻る。
フリースクール「ユカナイ」で、BBQやスイカ割り、天体観測や花火などを楽しむお泊まり会、「ユカナイキャンプ」が開催される。キャンプは笑いの絶えないものとなる。
そんな中、元妻・優（比嘉愛未）からタツキに電話がかかってくる。