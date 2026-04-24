復縁までにかかった時間　「１年以上」も　復縁のきっかけの８割がどちらかのアクション…男女１００人アンケート

サイトクリエーションが運営する情報サイト「占いガイダンス」が、復縁の経験者、男女計１００人（女性５６人、男性４４人）を対象に行ったアンケート調査の結果が公開された。調査では復縁までにかかった期間や復縁のきっかけ、さらに復縁成功者の行動パターンまで、実体験ベースのデータを収集。実際に復縁を経験した人の声をもとに分析した結果、復縁までの期間には明確な傾向があり、さらに成功につながる行動にも共通点が見られた。

分かれた原因で、最も多かったのは「すれ違い」（４８％）で、次いで「ケンカ」「性格の不一致」と続いた。なお、複数回答形式としたため、実際には「すれ違い＋忙しさ」「ケンカ＋気持ちの変化」など、複合的な要因で別れに至っているケースが多く見られた。単一の原因ではなく、複数の要素が重なって関係が悪化している点が特徴的。

別れの原因の上位３つに共通するのは、関係そのものが破綻したわけではない点。感情の衝突や生活リズムのズレが原因となっているため、時間を置くことで関係が修復される余地がある。一方で、相手の気持ちが冷めた（１５％）、浮気（相手・自分）（合計２０％）などは、信頼や感情の土台が崩れているケース。復縁までの期間が長くなりやすく、再現性も低くなる傾向がある。また、「忙しさ・環境の変化」（２６％）も一定数あり、これはタイミング要因。仕事や生活環境が落ち着いたタイミングで再接点が生まれるケースが考えられる。

復縁までの期間として最も多かったのは「１〜３か月」（３０％）で、次いで「３〜６か月」（２６％）が続き、全体の過半数が半年以内に復縁。一方で、「１年以上」と回答した人も２２％存在しており、約５人に１人が長期にわたって関係を再構築している実態も明らかになった。

今回のデータから見える特徴は、復縁期間の２極化で、１〜３か月の短期復縁（３０％）と１年以上の長期復縁（２２％）の２つの層が大きなボリュームを占めている。

短期間で復縁するケースは、ケンカやすれ違いなど一時的な要因による別れが多く、感情が落ち着くことで比較的早く関係が修復される傾向がある。

一方、１年以上かかるケースでは、気持ちの整理や生活環境の変化など、時間をかけた再構築が必要になるケースが多いと考えられる。復縁まで「６か月〜１年」（１３％）は割合としてはやや少なめだが、この期間は関係を見直す冷却期間として位置づけられる。すぐに復縁するわけでもなく、完全に縁が切れるわけでもない状態が続き、結果的に長期復縁へ移行するケースも含まれる。

交際期間と復縁までの期間には一定の相関が見られ、短期間の交際では短期復縁が多く、長期間の交際では復縁までに時間がかかる傾向が確認された。一方で、別れの原因が外的要因である場合は、交際期間が長くても短期間で復縁するケースも見られ、単純な期間だけでなく原因との組み合わせが重要であると分かる。

復縁のきっかけ調査では、「相手から連絡が来た」（４４％）の回答が最も多く、次いで「自分から連絡した」（３６％）という結果に。この２つを合わせると全体の８０％を占めており、復縁のきっかけの大半はどちらかのアクションによって生まれていると分かる。

一方で、共通の友人・知人の影響（６％）、偶然再会（５％）といった間接的なきっかけは少数にとどまった。自然な再会や周囲の後押しによる復縁は、主流ではないことがわかる。