片品村と栃木県日光市を結ぶ、国道１２０号金精道路の冬期閉鎖が終わり２４日、４カ月ぶりに開通しました。

片品村の金精道路・菅沼ゲートで開かれた開通式には、地元の観光協会や商工会の会員など約３０人が出席し、通行車両の交通安全を祈願しました。

式では梅澤村長が、「いよいよグリーンシーズンが始まる。事故が無い快適な交通を願います」とあいさつしました。

そして出席者がテープカットを行い、春の行楽シーズン到来を祝いました。菅沼ゲート付近には２０台以上の車両が列を作り、正午の開通とともに金精峠へ向けて一斉に走り出しました。

開通したのは、片品村と栃木県日光市を結ぶ国道１２０号金精道路の、丸沼ゲートから日光湯元ゲートの１７．６キロメートルです。標高約１８００メートルの豪雪地帯のため、冬の間は封鎖されていますが、除雪作業が３月中に終了し、４カ月ぶりに開通しました。

片品村によりますとことしは例年より雪が少なく、道路上に雪はほとんど残っていないということです。しかし、道路脇の雪が解けだして朝晩には凍結の恐れがあるとして、観光客には安全運転を呼びかけています。