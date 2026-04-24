２４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２６円４４銭（０・０６％）高の４万７５２７円４３銭だった。

４日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、４割超にあたる１４９銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５７５円９５銭（０・９７％）高の５万９７１６円１８銭だった。２２日に記録した最高値（５万９５８５円８６銭）を２日ぶりに更新した。

市場では、中東情勢悪化への懸念がやや後退し、日経平均への影響度の大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連銘柄に買いが集まった。一方、原油価格の高止まりからインフレ（物価上昇）への懸念も根強く、東証プライム銘柄全体の６割ほどが下落した。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、電子部品大手イビデンの１２・６２％が最大だった。マクニカホールディングス（５・５８％）、ヤクルト本社（５・５７％）と続いた。

下落率は、第一三共（１０・４３％）、キヤノン（７・９０％）、ヤマハ（６・４１％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、０・２１ポイント（０・０１％）高い３７１６・５９。