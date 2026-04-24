FC東京vs水戸 スタメン発表
[4.24 J1百年構想リーグ EAST第12節](味スタ)
※19:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 42 橋本健人
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 1 田中颯
DF 3 森重真人
DF 15 大森理生
MF 8 高宇洋
MF 10 東慶悟
MF 71 山田楓喜
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ
監督
松橋力蔵
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 6 飯田貴敬
DF 17 板倉健太
DF 25 真瀬拓海
MF 3 大崎航詩
MF 14 新井瑞希
MF 19 仙波大志
MF 70 マテウス・レイリア
FW 10 渡邉新太
FW 29 多田圭佑
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 7 大森渚生
MF 24 山崎希一
MF 33 安藤晃希
MF 39 山本隼大
MF 48 山下優人
FW 9 根本凌
FW 44 奥田晃也
監督
樹森大介
※19:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 42 橋本健人
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 1 田中颯
DF 3 森重真人
DF 15 大森理生
MF 10 東慶悟
MF 71 山田楓喜
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ
監督
松橋力蔵
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 6 飯田貴敬
DF 17 板倉健太
DF 25 真瀬拓海
MF 3 大崎航詩
MF 14 新井瑞希
MF 19 仙波大志
MF 70 マテウス・レイリア
FW 10 渡邉新太
FW 29 多田圭佑
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 7 大森渚生
MF 24 山崎希一
MF 33 安藤晃希
MF 39 山本隼大
MF 48 山下優人
FW 9 根本凌
FW 44 奥田晃也
監督
樹森大介