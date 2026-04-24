[4.24 J1百年構想リーグ EAST第12節](味スタ)

※19:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 2 室屋成

DF 17 稲村隼翔

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

DF 42 橋本健人

MF 16 佐藤恵允

MF 18 橋本拳人

MF 22 遠藤渓太

MF 27 常盤亨太

FW 9 マルセロ・ヒアン

FW 23 佐藤龍之介

控え

GK 1 田中颯

DF 3 森重真人

DF 15 大森理生

MF 8 高宇洋

MF 10 東慶悟

MF 71 山田楓喜

FW 28 野澤零温

FW 39 仲川輝人

FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ

監督

松橋力蔵

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 2 ダニーロ

DF 6 飯田貴敬

DF 17 板倉健太

DF 25 真瀬拓海

MF 3 大崎航詩

MF 14 新井瑞希

MF 19 仙波大志

MF 70 マテウス・レイリア

FW 10 渡邉新太

FW 29 多田圭佑

控え

GK 21 松原修平

DF 4 牛澤健

DF 7 大森渚生

MF 24 山崎希一

MF 33 安藤晃希

MF 39 山本隼大

MF 48 山下優人

FW 9 根本凌

FW 44 奥田晃也

監督

樹森大介