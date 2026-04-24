JO1、INI、ZEROBASEONEら出演『KCON JAPAN』「Mカ」ステージ、生配信決定【出演アーティスト一覧】
5月8日、9日、10日の3日間にわたって、千葉・幕張メッセで開催される世界最大級のK-POP Fan & Artist Festivalの日本公演『KCON JAPAN 2026』の「M COUNTDOWN STAGE」が、動画配信サービス「U-NEXT」で生配信されることが24日、発表された。
【写真】豪華6組！『KCON JAPAN 2026』第1弾ラインナップ
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。今年は幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
「M COUNTDOWN STAGE」のアーティストのラインナップには、JO1、INI、ZEROBASEONEがヘッドライナーとして登場する。また、TWS、NiziU、&TEAMなど、グローバルに活躍する豪華アーティストが集結。さらに、26年にデビューしたALPHA DRIVE ONEなど、期待の新星たちも名を連ねており、新たな歴史を刻む3日間となる。
U-NEXTは、同公演を独占で生配信する。U-NEXTの月額会員の方ならだれでも視聴可能となる。
また、開催期間中のFESTIVAL GROUNDS内（幕張メッセ）では、韓国ドラマを中心に紹介するU-NEXTブースも出展する。
【出演アーティスト】
■5月8日公演
INI／EVNNE／Hearts2Hearts／KISS OF LIFE／P1Harmony／TWS／ALPHA DRIVE ONE／DXTEEN／PRODUCE 101 JAPAN SHINSEKAI
■5月9日公演
JO1／ALPHA DRIVE ONE／IS:SUE／KickFlip／MODYSSEY／NiziU／CHUEI LI YU & KANG WOO JIN／8TURN
■5月10日公演
ZEROBASEONE／CORTIS／izna／KIM JAE HWAN／ME:I／&TEAM／GAN （Takanori Iwata）／hrtz.wav／H//PE Princess
【写真】豪華6組！『KCON JAPAN 2026』第1弾ラインナップ
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。今年は幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
U-NEXTは、同公演を独占で生配信する。U-NEXTの月額会員の方ならだれでも視聴可能となる。
また、開催期間中のFESTIVAL GROUNDS内（幕張メッセ）では、韓国ドラマを中心に紹介するU-NEXTブースも出展する。
【出演アーティスト】
■5月8日公演
INI／EVNNE／Hearts2Hearts／KISS OF LIFE／P1Harmony／TWS／ALPHA DRIVE ONE／DXTEEN／PRODUCE 101 JAPAN SHINSEKAI
■5月9日公演
JO1／ALPHA DRIVE ONE／IS:SUE／KickFlip／MODYSSEY／NiziU／CHUEI LI YU & KANG WOO JIN／8TURN
■5月10日公演
ZEROBASEONE／CORTIS／izna／KIM JAE HWAN／ME:I／&TEAM／GAN （Takanori Iwata）／hrtz.wav／H//PE Princess