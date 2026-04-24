中京大中京（愛知）でプレーし、今春に同校を卒業して米球界に挑戦する宮内渉吾投手（１８）が２４日、神奈川県内でマネジメント契約を結ぶ「ＩＡＡ ＳＰＯＲＴＳ」の練習会に参加した。現在の状況について、「最終的にはメジャーリーグで活躍できる選手になりたいと思っています。自分がメジャーリーガーになる上で一番近い道、一番ベストな選択をしたいと思っているので、直接マイナーに行くのか、大学に行くのか、どっちの選択肢も今はある状態です」と説明した。

宮内は身長１９５センチの長身右腕で、２３年６月には花巻東（岩手）との練習試合では佐々木麟太郎（現スタンフォード大）と対戦。空振り三振を奪い、“スーパー１年生”として注目を集めた逸材だ。甲子園では２４年夏に２年生ながらベンチ入りし、２回戦の神村学園（鹿児島）戦で初登板。同大会で４強入りした打線を相手に１４０キロ台後半の直球で勝負を挑み、聖地を沸かせた。

現在はトレーニングの成果もあって最速は１５０キロに到達し、異国での挑戦へ向けて順調に準備を進めている。同世代では、健大高崎（群馬）からドラフト１位でロッテ入りした石垣元気投手や、横浜（神奈川）から同３位で入団した奥村頼人投手らがプロ入りしており、「負けたくない気持ちはある」とキッパリ。将来的には最速１６０キロ到達を目標に掲げ、「道は違うと思いますが、将来的には勝てるように頑張りたい」と力を込めた。