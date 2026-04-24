東映株式会社は、新規事業として設立したゲーム事業「東映ゲームズ」より、初のパブリッシングタイトルとなる3作品を発表した。

【画像あり】各タイトルのキービジュアル

東映ゲームズは、映画・ドラマ・舞台などで75年にわたり「ものがたり」を紡いできた東映が、国内外のクリエイターと共に展開するゲーム事業だ。今回発表されたラインナップは、いずれも既存IPを用いない完全新規のオリジナル作品となる。

1作目は、ケンキツ団（Black Tangerine）が開発する推理アドベンチャー『KILLA』。

戦災で孤児院を焼かれた少女ヴァルハラが、家族以上の絆で結ばれた師匠を惨殺され、死の際に遺された「ラを殺せ」という言葉を手がかりに、不思議な島で開かれる「ティーパーティー」に集った“ラ”の名を持つ9人の容疑者と対峙する物語。プレイヤーは「共鳴」の能力で容疑者の記憶へ潜入し、夢の断片を組み合わせて真実を編み上げていく。ダークで幻想的な人形劇の世界が舞台となっている。対応プラットフォームはPC（Steam）で、2026年のリリースを予定している。

2作目は、UnGloomStudioが開発する『HINO』。

絵師「やたら」がボールペンで描いた世界を原作とし、暗闇が支配する世界で目覚めた少女ヒノと、奇妙な相棒「もにもにスケルトン」が安息の地を求めて旅をする。

ヒノは「電球杖」を手に、蔓延る怪物たちの世界を進みながら自分たちの正体へと近づいていく。原作とは異なるもうひとつのストーリーが展開されるという。対応プラットフォームはPC（Steam）で、発売日は未定。

3作目は、NephemeeStudioが開発する『DEBUG NEPHEMEE』。

「バグ」と呼ばれる異変にむしばまれた世界を舞台に、ネフェミーという生きものたちが世界を『デバッグ』する旅に出る。相手を深く知ることで攻撃できる戦闘システムが特徴となっている。対応プラットフォームはPC（Steam）で、発売日は未定。

（文＝リアルサウンドテック編集部）