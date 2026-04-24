こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月24日は、ノルディックスキー・ジャンプ選手の高木沙羅さんも愛用中！ Insta360のウェアラブルカメラ「GO Ultra」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【高梨沙羅さん愛用】Insta360 GO Ultra 通常版 ブラック ｜ vlog カメラ ポケットから世界が変わる 軽量 アクションカメラ 小型 どこにでも取り付け可能、FlowState手ブレ補正、200分バッテリー寿命、サイクリング＆ランニングにも最適 動画撮影用カメラ 58,300円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

完全ハンズフリーで53gの軽量コンパクトな動画撮影用カメラ「Insta360 GO Ultra」が、10％オフ！

わずか53gの軽量ボディで4K60fps撮影に対応するウェアラブルカメラ「Insta360 GO Ultra」が、現在、Amazonで10%オフに！

あまりセールにならない商品なので、このタイミングでの購入がおすすめです。

帽子にクリップしたり、磁気ペンダントで装着することで、両手を完全に解放した一人称視点（POV）撮影が可能な動画撮影用カメラ。

わずか53gの重さにより、長時間装着でも負担が少なく、サイクリングやランニング、ダイビングといったアクティブ用途にも最適です。

マグネットマウントにより自由なアングル調整ができ、従来のアクションカメラでは難しかったユニークな構図も簡単に実現できますよ。

4K60fps×1/1.28インチセンサーで、昼夜問わず高精細で撮影可能！

4K60fps動画と4KアクティブHDRに対応、スポーツシーンでも滑らかで鮮明な映像を記録できます。

1/1.28インチセンサーと5nm AIチップ、PureVideoモードにより、暗所でもディテール豊かな映像を撮影可能。

バッテリーは単体で70分、アクションポッド併用で最大3時間駆動を実現し、12分で80%まで急速充電可能です。

3段階のFlowState手ブレ補正と360度水平維持により、常に安定した映像を撮影できます。

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なお、上記の表示価格は2026年4月24日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: Amazon.co.jp