【10%オフ】GWの思い出は「手ぶら撮影でvlog」に！ トイカメラみたいなのに超タフ
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年4月24日は、ノルディックスキー・ジャンプ選手の高木沙羅さんも愛用中！ Insta360のウェアラブルカメラ「GO Ultra」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
完全ハンズフリーで53gの軽量コンパクトな動画撮影用カメラ「Insta360 GO Ultra」が、10％オフ！
わずか53gの軽量ボディで4K60fps撮影に対応するウェアラブルカメラ「Insta360 GO Ultra」が、現在、Amazonで10%オフに！
あまりセールにならない商品なので、このタイミングでの購入がおすすめです。
帽子にクリップしたり、磁気ペンダントで装着することで、両手を完全に解放した一人称視点（POV）撮影が可能な動画撮影用カメラ。
わずか53gの重さにより、長時間装着でも負担が少なく、サイクリングやランニング、ダイビングといったアクティブ用途にも最適です。
マグネットマウントにより自由なアングル調整ができ、従来のアクションカメラでは難しかったユニークな構図も簡単に実現できますよ。
4K60fps×1/1.28インチセンサーで、昼夜問わず高精細で撮影可能！
4K60fps動画と4KアクティブHDRに対応、スポーツシーンでも滑らかで鮮明な映像を記録できます。
1/1.28インチセンサーと5nm AIチップ、PureVideoモードにより、暗所でもディテール豊かな映像を撮影可能。
バッテリーは単体で70分、アクションポッド併用で最大3時間駆動を実現し、12分で80%まで急速充電可能です。
3段階のFlowState手ブレ補正と360度水平維持により、常に安定した映像を撮影できます。
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なお、上記の表示価格は2026年4月24日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
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Source: Amazon.co.jp