今夏の世界少年野球大会などの代表選手を選ぶ「２０２６年度 関西ブロックトライアウト」が大阪府大東市内で開催され、１０支部から選出された８６人が参加した。

関西ブロックのトライアウトは１８、１９日に大阪・大東市の龍間ぐりーんふぃーるどなどで開催。今夏の「世界少年野球大会」（７月２８日〜８月４日予定、イタリア）、「第２６回ボーイズリーグ鶴岡一人記念大会」（８月２０〜２２日、静岡県）、「ＪＵＮＩＯＲ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮアメリカ遠征」（８月予定、米・ロサンゼルス）のメンバー入りへ向け、選手が全力プレーでアピールした。

選考は３０メートル走から始まり投手陣はブルペン投球、捕手と野手陣はキャッチ＆スローイングや、内外野に分かれたノックを実施。午後にはフリー打撃も行われた。

先月の春季全国大会ベスト８の明石・垣本有選手は「レベルの高い選手が集まっていて、打撃のタイミングの取り方などを話し合った。全て出し切れた」と納得の表情だ。打撃で快音を響かせた橿原の井生杏平捕手は「打撃の調子がよかった」と手応え。見崎大夢内野手（和歌山御坊）は「緊張したけど、いい時間だった。ピッチングは自信がある」と投手でもアピールに成功した。