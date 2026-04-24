トーメンデバイス<2737.T>＝後場急動意。同社は午後１時、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１８．４％増の７５００億円、最終利益は同９．８％増の１１０億円を見込む。年間配当予想は同６０円増配の６００円とした。大幅増配予想で、最終利益は前期に続き過去最高を更新する計画とあって、評価されたようだ。メモリー分野ではサーバーやストレージ、車載向けに売上高が拡大する見通し。一方、供給逼迫の状況による不透明感はぬぐえないとした。今期から始まる３カ年の中期経営計画では、最終利益１３０億円を目標とする。また、株主還元について配当の下限を３００円として２９年３月期の配当性向の目標を４０％に設定した。２６年３月期の売上高は前の期比５０．３％増の６３３６億６８００万円、最終利益は同７９．２％増の１００億１５００万円だった。



ペイクラウドホールディングス<4015.T>＝後場に入り急伸。同社はきょう、傘下のバリューデザインが手掛けるクラウド型独自Ｐａｙ発行サービス「Ｖａｌｕｅ Ｃａｒｄ」が、トヨタ自動車<7203.T>グループの従業員や地域住民の生活を支えるトヨタ生活協同組合に採用されたと発表。これが株価を刺激しているようだ。また、ＦＩＧ<4392.T>傘下のモバイルクリエイトとの協業で開発した独自Ｐａｙ対応の決済端末を、トヨタ生協店舗内の専門店向けに展開し、施設全体のキャッシュレス決済環境の構築を支援したことも明らかにしている。



バトンズ<554A.T>＝続急伸でストップ高。２１日に東証グロース市場に新規上場し、上場２日目に公開価格（６６０円）の２．５倍にあたる１６７４円で初値形成した直近ＩＰＯ銘柄。直近ＩＰＯ銘柄ならではの値動きの軽さに加えて、この日は買い手向けの新機能「ディープマッチング」（β版）の提供を開始したと発表しており、これを好感した買いも入っているもよう。同機能は、ビッグデータとＡＩを活用し、買い手一人ひとりのニーズに合わせた最適なＭ＆Ａ案件を自動でレコメンドする機能で、買い手自身でＭ＆Ａ案件を探す工数を削減しつつ、精度の高い提案を受けることが可能になることなどが注目されている。



デジタルプラス<3691.T>＝大幅高で一気に年初来高値更新。この日、同社グループが運営する「デジタルギフト」が、自治体が実施する広範な対象者に向けた物価高対応の給付事業のスキームにおいて、受け取り手段の一つとして提供されることになったと発表しており、好材料視されている。なお、実施主体や給付内容などの詳細については、関係各所の公表タイミングにあわせて、改めて開示するとしている。



イビデン<4062.T>＝上昇加速で新値街道まい進。同社は米インテル＜INTC＞やエヌビディア＜NVDA＞との取引関係を構築し、ＩＣパッケージ基板を供給する。このうちインテルが２３日に発表した２６年１～３月期（第１四半期）決算は、増収・最終赤字となったものの、あわせて公表した４～６月期の売上高予想は１３８億～１４８億ドルとし、市場予想を上回った。同日の時間外取引でインテル株は急騰しており、インテル関連株と位置付けられるイビデンへの買いを誘う格好となった。



東京エネシス<1945.T>＝リバウンド局面への移行鮮明。２５日移動平均線をマドを開けて上抜いた。同社は２３日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表、売上高は従来予想の８２０億円から８３０億円（前の期比２３％増）、営業利益は３９億円から４７億円（同７６％増）に上方修正した。採算性を重視した受注活動が利益率向上に反映されている。また、好業績を背景に株主還元姿勢も強化し、年間配当を従来計画に６円上乗せし６３円とすることも併せて発表した。前の期実績からは１１円の大幅増配となる。株価はこの決算発表を評価する買いを呼び込む格好となっている。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS