東映ゲームズ、初パブリッシング作品となる完全新作3タイトル発表
東映は、新規事業として展開するゲームレーベル「東映ゲームズ」の初パブリッシングタイトルとなる3作品を発表した。
【画像】3作品のスクリーンショット
同社はこれまで映画やドラマ、舞台などで培ってきた“ものがたり”をゲームとして展開。既存IPではなく、すべて完全新作のオリジナルタイトルを送り出す。
発表されたのは、悪夢のようなダークで幻想的な人形劇の世界を舞台にした推理アドベンチャー『KILLA』、ボールペンで描かれるホラーアドベンチャー『HINO』、キャラクターを深く理解することで攻撃できるユニークな戦闘システムを採用した『DEBUG NEPHEMEE』の3作品。
いずれもPC（Steam）向けに展開予定で、『KILLA』は2026年発売、そのほか2作品は発売日未定としている
■『KILLA』
戦災で孤児院を焼かれ、荒野をさまよっていた孤独な少女ヴァルハラ。彼女に「生」の光を分け与え、家族以上の絆で結ばれた師匠が惨殺された。死の際、遺した言葉はただ一つ――「ラを殺せ」。やがてヴァルハラが導かれた不思議な島で、あらゆる願いを叶える「ティーパーティー」が幕を開ける。集ったのは、その名に「ラ」を持つ九人の容疑者。
プレイヤーは「共鳴」の能力で容疑者の記憶へ潜入し、夢の断片を組み合わせて真実を編み上げる。果たして、師匠を殺した「ラ」は誰か。
開発：ケンキツ団（Black Tangerine）
発売日（リリース日）：2026年
■『HINO』
絵師「やたら」がボールペンで紡いだヒノたちの世界が、ゲームに。暗闇が支配する世界で、少女は目覚める。廃墟となった保育園で目を覚ました少女、ヒノ。力なく倒れていた彼女に活力を与えたのは、一本の「電球杖」だった。目の前に現れた正体不明の怪物たちたち。カフェオレ缶を欲しがる奇妙な相棒「もにもにスケルトン」。2人は安息の地を求め、暗闇の中へと歩み出す。この暗闇世界に果てはあるのか。はびこる怪物たちの世界を進み、ヒノと、もにもにスケルトンは自分たちの正体へと近づく。原作とは異なる、もうひとつの「ストーリー」が紡ぐ衝撃の真相。すべての謎は、暗闇の先であなたを待っている。
開発：UnGloomStudio
発売日（リリース日）：未定
■『DEBUG NEPHEMEE』
この世界は「バグ」と呼ばれる異変にむしばまれてしまった。住んでいるのは、ネフェミーという生きものたち。持って生まれた使命、失くしてしまった記憶、大切なともだち――相手を深く知ることで攻撃できる戦闘システムで、世界とネフェミーを“デバッグ（バグを発見し、その原因を特定・除去して、正常動作させる作業）”する旅に出よう。
開発：Nephemee Studio
発売日（リリース日）：未定
【画像】3作品のスクリーンショット
同社はこれまで映画やドラマ、舞台などで培ってきた“ものがたり”をゲームとして展開。既存IPではなく、すべて完全新作のオリジナルタイトルを送り出す。
発表されたのは、悪夢のようなダークで幻想的な人形劇の世界を舞台にした推理アドベンチャー『KILLA』、ボールペンで描かれるホラーアドベンチャー『HINO』、キャラクターを深く理解することで攻撃できるユニークな戦闘システムを採用した『DEBUG NEPHEMEE』の3作品。
■『KILLA』
戦災で孤児院を焼かれ、荒野をさまよっていた孤独な少女ヴァルハラ。彼女に「生」の光を分け与え、家族以上の絆で結ばれた師匠が惨殺された。死の際、遺した言葉はただ一つ――「ラを殺せ」。やがてヴァルハラが導かれた不思議な島で、あらゆる願いを叶える「ティーパーティー」が幕を開ける。集ったのは、その名に「ラ」を持つ九人の容疑者。
プレイヤーは「共鳴」の能力で容疑者の記憶へ潜入し、夢の断片を組み合わせて真実を編み上げる。果たして、師匠を殺した「ラ」は誰か。
開発：ケンキツ団（Black Tangerine）
発売日（リリース日）：2026年
■『HINO』
絵師「やたら」がボールペンで紡いだヒノたちの世界が、ゲームに。暗闇が支配する世界で、少女は目覚める。廃墟となった保育園で目を覚ました少女、ヒノ。力なく倒れていた彼女に活力を与えたのは、一本の「電球杖」だった。目の前に現れた正体不明の怪物たちたち。カフェオレ缶を欲しがる奇妙な相棒「もにもにスケルトン」。2人は安息の地を求め、暗闇の中へと歩み出す。この暗闇世界に果てはあるのか。はびこる怪物たちの世界を進み、ヒノと、もにもにスケルトンは自分たちの正体へと近づく。原作とは異なる、もうひとつの「ストーリー」が紡ぐ衝撃の真相。すべての謎は、暗闇の先であなたを待っている。
開発：UnGloomStudio
発売日（リリース日）：未定
■『DEBUG NEPHEMEE』
この世界は「バグ」と呼ばれる異変にむしばまれてしまった。住んでいるのは、ネフェミーという生きものたち。持って生まれた使命、失くしてしまった記憶、大切なともだち――相手を深く知ることで攻撃できる戦闘システムで、世界とネフェミーを“デバッグ（バグを発見し、その原因を特定・除去して、正常動作させる作業）”する旅に出よう。
開発：Nephemee Studio
発売日（リリース日）：未定