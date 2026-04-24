「第49回李相佰盃」男子代表メンバー発表…轟琉維や小川瑛次郎ら12名が選出

4月23日、全日本大学バスケットボール連盟は「第49回李相佰盃日・韓大学代表バスケットボール競技大会」へ向けた男子代表チーム（日本男子学生先発）のメンバーを発表した。

李相佰盃は日韓の学生代表が覇を競い合う歴史ある大会で、今年で49回目を数える。今大会は5月15日から17日にかけて、北海道の北ガスアリーナ札幌46で開催される。

白鷗大学の網野友雄ヘッドコーチが指揮を執る男子代表には、同大から最多4名境アリーム、小川瑛次郎、内藤晴樹、ウィリアムスショーン莉音）が選出。そのほか、B1の舞台でも特別指定選手として活躍した東海大学の轟琉維や早稲田大学の下山瑛司ら計12名が名を連ねた。全体の平均身長は188.3センチとなっている。

日本学生選抜参加メンバー一覧は以下の通り。

■「第49回李相佰盃日・韓大学代表バスケットボール競技大会」日本学生選抜（男子代表）参加メンバー



＜選手＞



下山瑛司（PG／170センチ／早稲田大学／4年）



轟琉維（PG／169センチ／東海大学／4年）



佐藤友（F／189センチ／東海大学／3年）



境アリーム（C／198センチ／白鷗大学／4年）



近怜大成（C／200センチ／大東文化大学／2年）



十返翔里（SF／193センチ／東海大学／2年）



広瀬洸生（SF／190センチ／青山学院大学／4年）



小川瑛次郎（SF／185センチ／白鷗大学／3年）



松本秦（SF／191センチ／早稲田大学／2年）



内藤晴樹（PG／188センチ／白鷗大学／4年）



ウィリアムスショーン莉音（PF／197センチ／白鷗大学／3年）



武藤俊太朗（SF／190センチ／明治大学／4年）



※平均身長：188.3センチ

＜スタッフ＞



チームリーダー／ヘッドコーチ：網野友雄（白鷗大学）



アシスタントコーチ：西尾吉弘（大東文化大学）



アシスタントコーチ：片桐章光（日本経済大学）



アシスタントコーチ：露口亮太（大阪産業大学）



トレーナー：関根悠太（帝京平成大学）



テクニカルスタッフ：竹内和幸（白鷗大学）



マネージャー：金子瑠花（神奈川大学）



サポートコーチ：松島良豪（国士舘大学）



サポートスタッフ：幸地あすか（東海大学）

【動画】男子学生日本代表強化合宿