Rol3ertが、新曲「Boy」を本日リリースした。

今作は、KATSEYE、Ruel、SIRUP、iriらとの仕事でも知られるオーストラリア出身のプロデューサー・Taka Perryとタッグを組んだ一曲。翳りを帯びたインディーロックの感触と、しなやかでダンサブルなグローバルポップのビートが交差した作品に仕上がったとのことだ。

歌詞で描いているのは、「まだ少年でいたい自分」と「もう少年ではいられない現実」のあいだで揺れる心の輪郭だという。目まぐるしく変化していく環境のなかで戸惑いながらも、楽曲の核にある“chase the light”という言葉が示すように、それでも光を追い続けようとする意志が表現されている。

そして本日22時には、「Boy」のMVが公開される。映像では、ある時間軸から抜け出せない“Boy”の姿を、シルエットやマジックアワーの光、逆光の演出を通して抽象的かつ印象的に描写。夕暮れの淡い色彩とともに、心の揺らぎや未完成な感情を繊細に映し出した作品になっているという。MV公開に先立ち、21時30分からはRol3ert本人によるInstagram Liveも実施予定。弾き語りや制作エピソードなどが語られる予定とのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

また、＜SUMMER SONIC 2026＞東京公演 Spotify Stageへの出演も決定した。Rol3ertは今回、PEOPLE 1・にしな・kurayamisaka・luv・OddRe:といったアーティスト13組とともに、Spotify Stageの顔として定着している「RADAR: Early Noise Special」に登場する。

なお4月25日12時より、11月6日の大阪・BIG CAT、11月12日の東京・Spotify O-EASTで行われるワンマンライブの各プレイガイドの先行受付がスタートする。

◾️＜Rol3ert Live Tour 2026 “meet me in my head”＞ 2026年11月6日（金） 大阪 BIG CAT

開場18:30／開演19:30

Info：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝祭日を除く） 2026年11月12日（木） 東京 Spotify O-EAST

開場18:30／開演19:30

Info：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com チケット：前売 スタンディング 4,500円（税込）

※ドリンク代別

※4歳以上有料 ＜チケット受付情報＞

プレイガイド先行（先着）

受付期間：4月25日（土）12:00〜6月28日（日）23:59

入金期間：4月25日（土）12:00〜 ※入金〆切は、各PGごとにご確認ください ＜プレイガイド受付URL＞

イープラス https://eplus.jp/rol3ert/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/rol3ert-26/

ローソンチケット https://l-tike.com/rol3ert/

ticket board https://ticket.tickebo.jp/sn/Rol3ert-2026-tb

楽天チケット https://r10.to/rol3ert ＜海外／Applications from overseas＞

eplus https://eplus.tickets/rol3ert/

ticket board https://ticket.tickebo.jp/sn/Rol3ert-2026-tb 運営：東京 DISK GARAGE ／ 大阪 キョードーグループ 企画制作：KMGI／ライブエグザム

◾️＜Rol3ert × REJAY Joint Tour “Square One”＞ 2026年5月8日（金） 東京・代官山 UNIT

開場18:15／開演19:00

出演：Rol3ert、REJAY、スーパー登山部 2026年5月28日（木） 愛知・名古屋 ell. FITS ALL

開場18:15／開演19:00

出演：Rol3ert、REJAY、HANA HOPE 2026年5月29日（金） 大阪・梅田 Shangri-La

開場18:15／開演19:00

出演：Rol3ert、REJAY、DURDN チケット：前売 スタンディング 5,000円（税込）／当日 スタンディング 5,500円（税込）

※ドリンク代別 イープラス：https://eplus.jp/rol3ert-rejay/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/rol3ert-rejay-tour26/

ローソンチケット：https://l-tike.com/rol3ert/

楽天：https://r10.to/rol3ert-rejay-squareone

チケットボード：https://ticket.tickebo.jp/sn/rol3ert-rejay 問合せ：ライブエグザム

https://www.liveexsam.co.jp/contact/

◾️フェス・イベント出演情報

2026年

4/25（土）ARABAKI ROCK FEST.26

info：https://arabaki.com/

4/26（日）札幌cube garden「FLiNR」ゲスト」

5/06（水）埼玉｢VIVA LA ROCK 2026｣

info： https://vivalarock.jp/2026/

5/09（土）シンガポール「Mediacorp CLOUD 9」

info：https://ticketmaster.sg/activity/detail/26sg_cloud9

5/31（日）日比谷公園周辺「日比谷音楽祭 2026」

info：https://hibiyamusicfes.jp/2026/

6/28(日)WORLD HAPPINESS 2026

info：https://world-happiness.com/

8/8（土）LuckyFes 2026

info：https://luckyfes.com/

8/14（金）SUMMER SONIC TOKYO 2026

info： https://www.summersonic.com/

8/29（土）SWEET LOVE SHOWER 2026

info：https://2026.sweetloveshower.com/

9/19-20（日）NEW ACOUSTIC CAMP 2026

info：https://newacousticcamp.com/