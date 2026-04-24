高橋優が主催する野外音楽フェス『秋田CARAVAN MUSIC FES 2026』が、9月26日、27日に秋田県にかほ市 象潟グラウンドにて開催。あわせて第1弾出演アーティストが公開された。

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今年で8回目の開催となる本フェスは、秋田県出身の高橋優が主催する野外フェス。開催地のにかほ市は秋田県南西部に位置し、秋田駅、秋田空港に加え、山形県の庄内空港からのアクセスも可能となっている。主要駅からのアクセスツアーも今後発表される予定だ。

初日となる9月26日には、白神STAGEに高橋優、木村カエラ、MONGOL800、鳥海STAGEにTHE TOKYO IDIOTS、山口智充が出演。2日目の9月27日は、白神STAGEに高橋優、Tani Yuuki、DISH//、鳥海STAGEにEXIT、エバースが出演する。

なお、4月24日12時より高橋優オフィシャルファンクラブのW会員を対象としたチケット先行抽選受付がスタート。また、特設サイトにて主催の高橋優からのコメントを公開している。

（文＝リアルサウンド編集部）