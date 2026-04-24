韓国人気歌手が作詞に参加！NMIXX、新AL『Heavy Serenade』でロマンチックな世界観を表現

ガールズグループNMIXXがカムバックを控え、ロマンチックな世界観を完成させた。

4月24日、NMIXXは公式SNSを通じて、5月11日にリリースされる5thミニアルバム『Heavy Serenade』のコンセプト写真を公開した。

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今回公開されたコンセプト写真には、NMIXXメンバーたちの叙情的な感性が込められている。それぞれ異なる方向を見つめながら絶妙な緊張感を醸し出すと同時に、繊細な表現力でロマンチックなムードを完成させた。洗練されたビジュアルとパステルカラーのミニマルなスタイリングで、NMIXXならではの清純な雰囲気も演出している。

（写真＝JYPエンターテインメント）NMIXX

所属事務所JYPエンターテインメントは「NMIXXの新譜には、同名タイトル曲『Heavy Serenade』をはじめ、『Crescendo』『IDESERVEIT』『Different Girl』『Superior』『LOUD』の計6曲が収録される。」と明かし、注目を集めている。

タイトル曲『Heavy Serenade』は、今最も注目を集めるシンガーソングライターのハンロロが作詞を手掛けた。また、収録曲『Crescendo』『LOUD』の作詞にメンバーのリリーが、『Different Girl』の作詞にベイが名を連ねており、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇NMIXXとは？

2022年2月22日にTWICEやStray Kidsなどが所属するJYPエンターテインメントからデビューした韓国の6人組グループ。グループ名の「NMIXX」は、「now」「new」「next」や未知数「n」を意味する文字「N」と、「組み合わせ」や「多様性」を象徴する「MIX」を組み合わせてつけられた。もともとは7人組であったが、メンバーのジニがデビューから10カ月でグループを脱退し、6人体制となった。清純なビジュアルからは想像できないパワフルなステージパフォーマンスが特徴で、実力派グループとして高く評価されている。