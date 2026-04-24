パッケージ見て飛びついた…！「この機能とお洒落さで300円は破格」驚きのぷち家電

ダイソーで見つけた『ナイトライト』は、インテリアになじむデザインと、白色・暖色の4モードの切り替え機能を備えたコスパ抜群のプチ家電。目に優しい明るさで、就寝前の間接照明やリラックス空間づくりに最適。近頃は500円以上するのライトも多い中、300円という価格も魅力的です。詳しく見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：ナイトライト

価格：￥330（税込）

白色 強点灯時：全光束11lm 消費電流85mA

暖色 強点灯時：全光束17lm 消費電流90mA

最大時の連続点灯時間（約）：20時間

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480593654

これは破格！お洒落で機能的な300円家電

家電小物売り場で思わず手に取ってしまったのが、ダイソーの『ナイトライト』。パッケージを見た瞬間にこれは当たりかも…！と感じるほどの見た目と機能が詰まった商品です。

まず目を引くのは、シンプルで落ち着いたデザイン。100均ライトにありがちなポップさを抑え、大人の部屋にも自然に馴染むインテリア性があります。

ただし、注意したいのがその色味。パッケージではブラウン寄りに見えますが、実物はしっかり真っ黒。イメージの違いに少し驚くかもしれません。

本体は軽量なプラスチック製で、やや簡易的な作りではあるものの、その分扱いやすさは抜群です。電池のセットも底面から簡単にでき、ネジなしでサッと挿入できます。

使用する電池は別売り。単4形乾電池を3本を別途用意します。

空間にそっと馴染む！ダイソーの『ナイトライト』

ライトは電源スイッチを押す度に、白色（強）→白色（弱）→暖色（強）→暖色（弱）→切を繰り返す仕様。シンプルで使いやすく、目に優しい柔らかな光が魅力です。

一方で明るさは控えめなので、読書や作業用というよりは、雰囲気をつくる間接照明として使うのが◎

手元をしっかり照らすほどの光量はないため、就寝前のリラックスタイムや常夜灯に向いています。

また、個体差なのか、点灯時に内部の汚れのようなムラが透けて見えることがありました。値段相応な一面もありますが、トータルの満足感は十分にある商品です。

今回はダイソーの『ナイトライト』をご紹介しました。

置く・持つ・吊るすの3WAYで使えるのもポイント。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。