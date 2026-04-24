勉強する机の上を一度見直してみた方が良い理由は？【集中力 やる気 学力がアップする 頭のよい子が育つ家のしかけ】
勉強する机の上を一度見直してみた方が良い理由
勉強をする場所にゲームや漫画は置かないテーブルの上には何も置かないようにする
中学生の男の子から、
「勉強しようと思うときに、どうしても漫画やゲームが気になってやってしまうんです。どうしたらいいですか？」
という質問を受けたことがあります。そこで、
「その漫画とゲーム機を、隣の部屋に置いたらどう？」
と回答したら、「そっかぁ」といっていました。
勉強する場所に、漫画やゲーム機など、子どもが興味をもつものを置いていませんか？
そばに魅力的な誘惑物があったら、当然目移りしてしまうものですから、勉強を始める前に机の上をキレイにしておきましょう。
習慣になっていると、本人では気づけない
子どもは基本的に面倒くさがりなので、好きなものや、またすぐに使いたいものを出しっぱなしにしてしまいがちです。
その環境で勉強に集中できるはずがないのですが、子ども自身には、それがわかりません。
習慣で、それが当たり前になっているこほど、本人にはわからないものなのです。
親御さんもゲーム機が出しっぱなしになっていることに慣れてしまって、そのままになっているケースは少なくないでしょう。
とてもシンプルな方法ですが、一度勉強する机の上を見直して、何も置かないようにしてみてください。きっと子どもの集中力が変わるはずです。
【出典】『集中力 やる気 学力がアップする 頭のよい子が育つ家のしかけ』著：石田勝紀