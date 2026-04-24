勉強する机の上を一度見直してみた方が良い理由は？【集中力 やる気 学力がアップする 頭のよい子が育つ家のしかけ】

勉強する机の上を一度見直してみた方が良い理由

勉強をする場所にゲームや漫画は置かない

テーブルの上には何も置かないようにする

中学生の男の子から、

「勉強しようと思うときに、どうしても漫画やゲームが気になってやってしまうんです。どうしたらいいですか？」

という質問を受けたことがあります。そこで、

「その漫画とゲーム機を、隣の部屋に置いたらどう？」

と回答したら、「そっかぁ」といっていました。

勉強する場所に、漫画やゲーム機など、子どもが興味をもつものを置いていませんか？

そばに魅力的な誘惑物があったら、当然目移りしてしまうものですから、勉強を始める前に机の上をキレイにしておきましょう。

習慣になっていると、本人では気づけない

子どもは基本的に面倒くさがりなので、好きなものや、またすぐに使いたいものを出しっぱなしにしてしまいがちです。

その環境で勉強に集中できるはずがないのですが、子ども自身には、それがわかりません。

習慣で、それが当たり前になっているこほど、本人にはわからないものなのです。

親御さんもゲーム機が出しっぱなしになっていることに慣れてしまって、そのままになっているケースは少なくないでしょう。

とてもシンプルな方法ですが、一度勉強する机の上を見直して、何も置かないようにしてみてください。きっと子どもの集中力が変わるはずです。

【出典】『集中力 やる気 学力がアップする 頭のよい子が育つ家のしかけ』著：石田勝紀