日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3132（+9.0 +0.29%）
ホンダ 1303（-9 -0.69%）
三菱ＵＦＪ 2751（-1 -0.04%）
みずほＦＧ 6485（+3 +0.05%）
三井住友ＦＧ 5351（+1 +0.02%）
東京海上 7064（-8 -0.11%）
ＮＴＴ 152（+0.6 +0.40%）
ＫＤＤＩ 2601（+0.5 +0.02%）
ソフトバンク 218（-1.0 -0.46%）
伊藤忠 1923（-7.5 -0.39%）
三菱商 4770（-22 -0.46%）
三井物 5699（-20 -0.35%）
武田 5319（-12 -0.23%）
第一三共 2784（-6 -0.22%）
信越化 6677（+13 +0.20%）
日立 5211（+8 +0.15%）
ソニーＧ 3273（+10 +0.31%）
三菱電 5865（-16 -0.27%）
ダイキン 20990（-100 -0.47%）
三菱重 4752（-2 -0.04%）
村田製 4805（-8 -0.17%）
東エレク 45877（+397 +0.87%）
ＨＯＹＡ 28364（-131 -0.46%）
ＪＴ 5802（-64 -1.09%）
セブン＆アイ 1947（-1 -0.05%）
ファストリ 69327（+37 +0.05%）
リクルート 7476（-85 -1.12%）
任天堂 8172（-48 -0.58%）
ソフトバンクＧ 5767（-70 -1.20%）
キーエンス（普通株） 63353（-117 -0.18%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3132（+9.0 +0.29%）
ホンダ 1303（-9 -0.69%）
三菱ＵＦＪ 2751（-1 -0.04%）
みずほＦＧ 6485（+3 +0.05%）
三井住友ＦＧ 5351（+1 +0.02%）
東京海上 7064（-8 -0.11%）
ＮＴＴ 152（+0.6 +0.40%）
ＫＤＤＩ 2601（+0.5 +0.02%）
ソフトバンク 218（-1.0 -0.46%）
伊藤忠 1923（-7.5 -0.39%）
三菱商 4770（-22 -0.46%）
三井物 5699（-20 -0.35%）
武田 5319（-12 -0.23%）
第一三共 2784（-6 -0.22%）
信越化 6677（+13 +0.20%）
日立 5211（+8 +0.15%）
ソニーＧ 3273（+10 +0.31%）
三菱電 5865（-16 -0.27%）
ダイキン 20990（-100 -0.47%）
三菱重 4752（-2 -0.04%）
村田製 4805（-8 -0.17%）
東エレク 45877（+397 +0.87%）
ＨＯＹＡ 28364（-131 -0.46%）
ＪＴ 5802（-64 -1.09%）
セブン＆アイ 1947（-1 -0.05%）
ファストリ 69327（+37 +0.05%）
リクルート 7476（-85 -1.12%）
任天堂 8172（-48 -0.58%）
ソフトバンクＧ 5767（-70 -1.20%）
キーエンス（普通株） 63353（-117 -0.18%）