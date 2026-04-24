日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3132（+9.0　+0.29%）
ホンダ　1303（-9　-0.69%）
三菱ＵＦＪ　2751（-1　-0.04%）
みずほＦＧ　6485（+3　+0.05%）
三井住友ＦＧ　5351（+1　+0.02%）
東京海上　7064（-8　-0.11%）
ＮＴＴ　152（+0.6　+0.40%）
ＫＤＤＩ　2601（+0.5　+0.02%）
ソフトバンク　218（-1.0　-0.46%）
伊藤忠　1923（-7.5　-0.39%）
三菱商　4770（-22　-0.46%）
三井物　5699（-20　-0.35%）
武田　5319（-12　-0.23%）
第一三共　2784（-6　-0.22%）
信越化　6677（+13　+0.20%）
日立　5211（+8　+0.15%）
ソニーＧ　3273（+10　+0.31%）
三菱電　5865（-16　-0.27%）
ダイキン　20990（-100　-0.47%）
三菱重　4752（-2　-0.04%）
村田製　4805（-8　-0.17%）
東エレク　45877（+397　+0.87%）
ＨＯＹＡ　28364（-131　-0.46%）
ＪＴ　5802（-64　-1.09%）
セブン＆アイ　1947（-1　-0.05%）
ファストリ　69327（+37　+0.05%）
リクルート　7476（-85　-1.12%）
任天堂　8172（-48　-0.58%）
ソフトバンクＧ　5767（-70　-1.20%）
キーエンス（普通株）　63353（-117　-0.18%）