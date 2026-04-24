2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。

なぜ、意見を言ってはいけないと

「思わされて」いるのか？

ビジネスの場で「自分の意見を言いなさい」と言われるとき、そこには（簡潔に）や（わかりやすく）といったカッコ付きの条件が付与されていると感じることがしばしばあります。

私たちはずっと、「タイパ」「コスパ」と言われ、「無駄なことはしてはいけない」と教え込まれてきました。

ですが、その先に何が待ち受けていたでしょうか？

組織生産性が右肩上がり……なんて話はほぼ耳にしません。

言いたいことは言えず、ちょっとした質問もできず、若手は無言で会社を去り、上司はハラスメントにおびえながら「罰ゲーム」のように管理職をこなす。

「これを言っていいのかな」「あれは聞かないほうがいいかな」と疑心暗鬼になって、相手に率直に尋ねることなく、結果的に「決めつけ」が横行しているのが、多くの職場の現在地ではないかと思っています。

リーダーの言葉に「解釈」はいらない

そんなとき試してほしいのが、解釈の入っていない「気づき」をそのまま出すということ。

会議で伝えたことに対して部下たちの反応が悪かったときでも、心の中で「こいつらわかってないな」と決めつける前に、

「ちょっと今、反応がなかったから不安になったんだけど」

と、こんなふうに、自分が感じたことを素直に口に出してみる。

「今こういうこと思ったんですけど、どうですかね」、「なんか今ドキッとしちゃって言葉が浮かばないです」などと言うのも有効でしょう。

具体的な業務のすり合わせがないままモヤモヤを抱えたり、感情論のぶつけ合いで終わってしまうのが、どれほどもったいないことか。

もっと普通に言えばいい。それこそ、現場のリーダーの腕の見せどころです。