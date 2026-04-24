【あす25日開業】大阪どまんなかに誕生「クオーツ心斎橋」何がある？ 全国初・関西初・旗艦店・新業態など全52店舗＜一覧＞
大阪・心斎橋の新たなランドマーク「クオーツ心斎橋」が、あす25日に開業する。
【画像多数】全52店舗＋ハイグレードホテル＋オフィスなど全ビジュアル
「クオーツ心斎橋」は、大阪メトロ心斎橋駅すぐ、 御堂筋と長堀通の交差点に誕生。地上28階・地下2階、高さ約132メートル。敷地面積は約3289平米（約995坪）、延床面積は約4万6227平米（約1万3983坪）。エリア最大級・最先端の複合施設となるだけでなく、大阪の「ミナミ」と「キタ」を結ぶ新たな集客拠点となる。
従来のラグジュアリーの枠を超えた、新たな価値観の提案を目指し、コンセプトには「『BEYOND LUXURY』ひとつ先の豊かさ」を掲げ、ターゲットは「国内外の旅行者や心斎橋エリアで働く人・暮らす人など、感度の高い多様な人々」。商業施設としては、ファッション、ウェルネス、ライフスタイル、アウトドア・スポーツ、アート・カルチャー、フードなど、多様なジャンルが集う。
地下2階〜6階はショッピングフロア。まずは38店舗がオープンし、夏に10店舗、初夏〜秋までに4店舗が加わり、全52店舗となる。
16階〜28階にはハイグレードの「ザ・ゲートホテル大阪 by HULIC」が入る。また、8階〜14階はオフィスフロアとなる。
■『QUARTZ SHINSAIBASHI／クオーツ心斎橋』
▼地下2階 FOOD＆CAFE ※いずれも4月25日オープン
・タリーズコーヒー（カフェ）
・L'ATELIER DU MIEL TORII ×shodai bio nature（洋菓子／蜂蜜）※全国初出店
・PATISSERIE GIN NO MORI Ludique（洋菓子）※新業態
・ジェラテリア ラッフィナート（ジェラート）
・今未（お酒／グラス／酒肴）※関西初出店・新業態
・BIO-RAL（ビオラル）（ナチュラルスーパーマーケット）
・神戸フランツ（洋菓子）
・TWG Tea（お茶）
▼地下1階 HEALTH＆BEAUTY ※いずれも4月25日オープン
・アインズ＆トルペ（コスメ／ビューティケア／ヘルスケア）
・ReCORE鍼灸院｜接骨院（鍼灸・整骨）
・XEXYMIX（スポーツウェア）
▼1階 SERVICE ※4月25日オープン
・SMART EXCHANGE（外貨両替機）
▼1階〜2階 ※4月25日オープン
・DIESEL（メンズ／レディース）※旗艦店
▼1階〜3階 ※いずれも2026年初夏〜秋オープン
・ブルガリ（ジュエリー／ウォッチ／アクセサリー）
・カルティエ（宝飾）
・CHAUMET（ジュエリー＆アクセサリー）
・FENDI（ウィメンズ／メンズ／レザーグッズ／ウェア／シューズ）
▼2階 ※いずれも4月25日オープン
・GLOBE-TROTTER（スーツケース／レザーグッズ）
・GOLDEN CONCEPT（アップルウォッチケース）
・HERGOPOCH（バッグ／財布／小物）※関西初出店
・DEVIALET（スピーカー）※関西初出店
・フォーナインズ（眼鏡／サングラス ※メンズ・レディース・キッズ）
・SJX（ジュエリー＆アクセサリー）
▼3階 FASHION GOODS ※いずれも4月25日オープン
・Jouete（ジュエリー＆アクセサリー／時計）
・Pretty Ballerinas（バレエシューズ）
・ラザール ダイヤモンド ブティック（ジュエリー＆アクセサリー）
・LEONARD PARIS（ファッション）
・ラリック（インテリア／ファッション雑貨／ジュエリー＆アクセサリー／フレグランス）※関西初出店
・HELEN KAMINSKI（レディス／メンズ／キッズ／ファッション雑貨）※関西初出店
▼4階 WELLNESS＆LIFESTYLE ※いずれも4月25日オープン
・SHARE LOUNGE（カフェラウンジ）
・スターバックス（スペシャルティコーヒーストア）
・TENTIAL（コンディショニングブランド）
・LACOSTE（レディス／メンズ／シューズ／ファッション雑貨）
・ZERO HALLIBURTON（スーツケース／ゴルフ／バッグ）
・MAMMUT（アウトドアアパレル／アウトドアギア）
・THE NORTH FACE FOOTWEAR（シューズ ※レディス・メンズ）※新業態
・DESCENTE（スポーツ／アウトドア／ライフスタイル）
・SAVE THE DUCK（レディス／メンズ／キッズ／シューズ／ファッション雑貨）
・MASUNAGA1905（眼鏡 ※レディス・メンズ・キッズ）
・ビクトリノックス（レディス／メンズ／雑貨＆カルチャー／バッグ／ファッション雑貨／時計）
・master-piece UNLIMITED（バッグ／ファッション雑貨）※新業態
・PATRICK LABO（レディス／メンズ／キッズ／シューズ／ゴルフ）
▼5階 RESTAURANT ※いずれも2026年夏オープン
・Paradise Dynasty／楽天皇朝（中華料理／小籠包）
・かに重（かに料理専門店）
・甲梅（しゃぶしゃぶ・すき焼き）
・MERCER BRUNCH SHINSAIBASHI（ブランチ専門店＆イタリアン）
・炭焼うな富士（うなぎ）
・ワンランク上の世界の山ちゃん 山（創作居酒屋）
・叙々苑 游玄亭（焼肉）
・覇王樹さぼてん（とんかつ）
・鮨あまと 心斎橋（鮨）
▼6階 CLINIC
・春木レディースクリニック（不妊治療 ※体外受精・顕微授精／婦人科）※4月25日オープン
・品川美容外科 心斎橋院（クリニック）※2026年夏オープン
【画像多数】全52店舗＋ハイグレードホテル＋オフィスなど全ビジュアル
「クオーツ心斎橋」は、大阪メトロ心斎橋駅すぐ、 御堂筋と長堀通の交差点に誕生。地上28階・地下2階、高さ約132メートル。敷地面積は約3289平米（約995坪）、延床面積は約4万6227平米（約1万3983坪）。エリア最大級・最先端の複合施設となるだけでなく、大阪の「ミナミ」と「キタ」を結ぶ新たな集客拠点となる。
地下2階〜6階はショッピングフロア。まずは38店舗がオープンし、夏に10店舗、初夏〜秋までに4店舗が加わり、全52店舗となる。
16階〜28階にはハイグレードの「ザ・ゲートホテル大阪 by HULIC」が入る。また、8階〜14階はオフィスフロアとなる。
■『QUARTZ SHINSAIBASHI／クオーツ心斎橋』
▼地下2階 FOOD＆CAFE ※いずれも4月25日オープン
・タリーズコーヒー（カフェ）
・L'ATELIER DU MIEL TORII ×shodai bio nature（洋菓子／蜂蜜）※全国初出店
・PATISSERIE GIN NO MORI Ludique（洋菓子）※新業態
・ジェラテリア ラッフィナート（ジェラート）
・今未（お酒／グラス／酒肴）※関西初出店・新業態
・BIO-RAL（ビオラル）（ナチュラルスーパーマーケット）
・神戸フランツ（洋菓子）
・TWG Tea（お茶）
▼地下1階 HEALTH＆BEAUTY ※いずれも4月25日オープン
・アインズ＆トルペ（コスメ／ビューティケア／ヘルスケア）
・ReCORE鍼灸院｜接骨院（鍼灸・整骨）
・XEXYMIX（スポーツウェア）
▼1階 SERVICE ※4月25日オープン
・SMART EXCHANGE（外貨両替機）
▼1階〜2階 ※4月25日オープン
・DIESEL（メンズ／レディース）※旗艦店
▼1階〜3階 ※いずれも2026年初夏〜秋オープン
・ブルガリ（ジュエリー／ウォッチ／アクセサリー）
・カルティエ（宝飾）
・CHAUMET（ジュエリー＆アクセサリー）
・FENDI（ウィメンズ／メンズ／レザーグッズ／ウェア／シューズ）
▼2階 ※いずれも4月25日オープン
・GLOBE-TROTTER（スーツケース／レザーグッズ）
・GOLDEN CONCEPT（アップルウォッチケース）
・HERGOPOCH（バッグ／財布／小物）※関西初出店
・DEVIALET（スピーカー）※関西初出店
・フォーナインズ（眼鏡／サングラス ※メンズ・レディース・キッズ）
・SJX（ジュエリー＆アクセサリー）
▼3階 FASHION GOODS ※いずれも4月25日オープン
・Jouete（ジュエリー＆アクセサリー／時計）
・Pretty Ballerinas（バレエシューズ）
・ラザール ダイヤモンド ブティック（ジュエリー＆アクセサリー）
・LEONARD PARIS（ファッション）
・ラリック（インテリア／ファッション雑貨／ジュエリー＆アクセサリー／フレグランス）※関西初出店
・HELEN KAMINSKI（レディス／メンズ／キッズ／ファッション雑貨）※関西初出店
▼4階 WELLNESS＆LIFESTYLE ※いずれも4月25日オープン
・SHARE LOUNGE（カフェラウンジ）
・スターバックス（スペシャルティコーヒーストア）
・TENTIAL（コンディショニングブランド）
・LACOSTE（レディス／メンズ／シューズ／ファッション雑貨）
・ZERO HALLIBURTON（スーツケース／ゴルフ／バッグ）
・MAMMUT（アウトドアアパレル／アウトドアギア）
・THE NORTH FACE FOOTWEAR（シューズ ※レディス・メンズ）※新業態
・DESCENTE（スポーツ／アウトドア／ライフスタイル）
・SAVE THE DUCK（レディス／メンズ／キッズ／シューズ／ファッション雑貨）
・MASUNAGA1905（眼鏡 ※レディス・メンズ・キッズ）
・ビクトリノックス（レディス／メンズ／雑貨＆カルチャー／バッグ／ファッション雑貨／時計）
・master-piece UNLIMITED（バッグ／ファッション雑貨）※新業態
・PATRICK LABO（レディス／メンズ／キッズ／シューズ／ゴルフ）
▼5階 RESTAURANT ※いずれも2026年夏オープン
・Paradise Dynasty／楽天皇朝（中華料理／小籠包）
・かに重（かに料理専門店）
・甲梅（しゃぶしゃぶ・すき焼き）
・MERCER BRUNCH SHINSAIBASHI（ブランチ専門店＆イタリアン）
・炭焼うな富士（うなぎ）
・ワンランク上の世界の山ちゃん 山（創作居酒屋）
・叙々苑 游玄亭（焼肉）
・覇王樹さぼてん（とんかつ）
・鮨あまと 心斎橋（鮨）
▼6階 CLINIC
・春木レディースクリニック（不妊治療 ※体外受精・顕微授精／婦人科）※4月25日オープン
・品川美容外科 心斎橋院（クリニック）※2026年夏オープン