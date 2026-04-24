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脳科学者が語る情報収集の罠「情報は自分で取りに行くしかない」メディアの使い分け

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「メディアは、使い分けていこう」と題した動画を公開した。動画では、現代における情報収集のあり方と、各メディアの使い分けについて持論を展開している。



茂木氏は、AI産業の中心地であるサンフランシスコから動画を撮影しつつ、「東京にいても日本のどこにいても情報収集はできる」と言及。昨今見られるテレビなどのトラディショナルメディアに対する批判について、「トラディショナルメディアの時代じゃもうないのは当たり前」と指摘した。受動的な姿勢ではなく、「自分の知りたい情報が語り合われている現場」へ自らアクセスすることが基本になっていると語る。一方で、現地へ足を運ぶ意義として、自動運転車の「Waymo」が走る姿やAI関連の看板の多さなど、街から得られる独自の空気感の重要性にも触れている。



また、茂木氏自身の情報収集は普段からX（旧Twitter）などを活用しており、伝統的なメディアからのニュースは「そもそも付き合って見る必要もない」と切り捨てた。情報は自分で取りに行くしかないとしつつも、それだけでは知識のバランスが偏る可能性があるとして、新聞の価値を再評価している。



動画の終盤で茂木氏は、新聞は多様な情報が網羅されているため「世間の関心とか、相場感を確認する上では良いメディア」だと語り、「色々なメディアを使い分けていくのがいい」と視聴者に提言して動画を締めくくった。