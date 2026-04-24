「“考えすぎ”から解放された」「心が軽くなった」「今を大切にしたくなった」

そんな感想が国内外から届いているのが、世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっている『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも1万3000超のレビューで世界が絶賛する話題書がついに日本上陸。本書によって日本人が考えている以上に「考えすぎ」が恐ろしい事態を招くことがわかった。本連載では「考えすぎ」から解放される5つの習慣を紹介。本書から一部を抜粋し特別配信する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「ラベリング」とは？

今回は、日々ストレスに苦しんでいる人へ、今こそ効果的な「ストレスマネジメント」を紹介したい。

物語と距離を置くために有効なのが、本書で紹介した「ラベリング」というテクニックである。

ラベリングとは、物語に名前をつけること。

いつもの非難や怒りの物語に引き込まれているのに気づいたら、「ああ、また例の大河ドラマ（物語）か」と考える。

思考や感情と自分を同一視せず、観察するだけでも距離ができる。

物語と距離を置くとラクになる

「ラベリング」のテクニック

「私は役立たずだ」ではなく、「私は今、自分が役立たずと感じている」とする。

「私はあのとき、チャンスを台無しにした」ではなく、「私は今、辛い記憶を思い出している」と考える。

その思考や感情のまわりに見えない柵を設けることで、それが限定的で、一時的なものであると理解できる。

私たちを苦しめる物語のうち、どれくらいが現実に基づいていて、どれくらいが単に自分に言い聞かせているだけのものなのだろう？

そこにちょっとしたユーモアを入れることができれば最高だ。

ユーモアを見つけられたら、難局に立ち向かう力が高まり、目の前の恐ろしい問題より大きな視点を持てる。

過去の苦い思い出が頭に浮かんできたら、「ああ、また自分を憐れむパーティの始まりか」と自分に言い聞かせよう。

子どもの頃の恥ずかしい出来事を思い出すたびに、滑稽な風船を手にした人たちのパレードのような、思わず笑ってしまう光景を思い浮かべてみよう。

そして自分をからかってみよう。少なくとも、嫌な思い出を思い返してしまうのは誰にでもあると言い聞かせてみよう。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』の一部を抜粋・編集したものです）