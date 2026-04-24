プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第4節 シントトロイデンとアンデルレヒトの試合が、4月24日03:45に大王わさびスタイエンスタジアムにて行われた。

シントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、松澤 海斗（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）、ミハイロ・チェトコビッチ（FW）、ヤリ・フェルスハーレン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属するshinkawa shion（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

66分、シントトロイデンが選手交代を行う。ジェドリック・ピュープ（DF）からシメン・ユクレラー（DF）に交代した。

70分、アンデルレヒトは同時に2人を交代。アリ・マーマール（DF）、ヤリ・フェルスハーレン（MF）に代わりイライ・カマラ（DF）、トルガン・アザール（MF）がピッチに入る。

71分、シントトロイデンが選手交代を行う。山本 理仁（MF）からライアン・マーレン（MF）に交代した。

75分、ついに均衡が崩れる。シントトロイデンの伊藤 涼太郎（MF）のアシストから後藤 啓介（FW）がゴールが生まれシントトロイデンが先制する。

80分、アンデルレヒトが選手交代を行う。アドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）からコバ・ダコスタ（FW）に交代した。

85分、シントトロイデンは同時に2人を交代。松澤 海斗（MF）、後藤 啓介（FW）に代わりDiouf Oumar（FW）、ロイク・エムベソー（DF）がピッチに入る。

86分、アンデルレヒトが選手交代を行う。エンリック・ヤンサナ（MF）からマルコ・カナ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+2分シントトロイデンに貴重な追加点が入る。イリアス・セバウィ（MF）のアシストからライアン・マーレン（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、シントトロイデンが2-0で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）は先発し85分までプレーした。75分にゴールを決めた。伊藤 涼太郎（MF）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は先発し85分までプレーした。山本 理仁（MF）は先発し71分までプレーした。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。shinkawa shion（MF）は出場しなかった。

2026-04-24 05:50:36 更新