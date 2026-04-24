タイムリープした濱田岳“モブさん”、新人離れした行動で少しずつ歴史が変わり始め… 24日放送『刑事、ふりだしに戻る』第2話【あらすじ】
テレビ東京で24日、ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜 後9：00）の第2話が放送される。
【場面写真】濱田岳の恋人役…指をさす石井杏奈
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
第2話では、10年前にタイムリープした誠がパチンコ帰りの客を狙ったひったくり事件が発生すると、前世の記憶が蘇る。しかし、肝心な犯人を思い出せない。10年の経験を元に捜査する誠の、新人離れした動きに黒崎（生瀬勝久）と川島（板谷由夏）は舌を巻く。
「あの日々も無駄じゃなかった」。そう思ったのも束の間、新たな犯行が。「おかしい、次の被害者は女性だったはず」。誠の行動により、少しずつ歴史が変わり始めていた。
【場面写真】濱田岳の恋人役…指をさす石井杏奈
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
「あの日々も無駄じゃなかった」。そう思ったのも束の間、新たな犯行が。「おかしい、次の被害者は女性だったはず」。誠の行動により、少しずつ歴史が変わり始めていた。